Maison Mesa llega a Málaga para celebrar diez años de creación con una nueva exposición en el Museo del Automóvil y la Moda

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga acoge 'Maison Mesa: Emotional Fashion', una exposición retrospectiva que recorre el universo creativo de la firma española Maison Mesa, fundada por el diseñador Juan Carlos Mesa y Sandy García, a través de una mirada que sitúa la emoción en el centro del proceso de creación. La muestra será inaugurada en el MAM el próximo 3 de septiembre y podrá disfrutarse hasta el 15 de noviembre de 2026.

Más que un recorrido cronológico por la trayectoria de la firma, la exposición propone un viaje por las ideas, personajes, historias y emociones que han construido el lenguaje de Maison Mesa. Una manera de entender la moda como una herramienta de expresión y como un territorio donde confluyen identidad, memoria, deseo, fantasía y libertad.

En palabras de sus fundadores, “realizar nuestra primera exposición retrospectiva es un sueño cumplido, diez años desde la creación de nuestra marca y más de treinta años de Mesa como diseñador en esta industria”, afirman; y añaden: “esta muestra nos permite acercar al espectador nuestro trabajo desde una mirada más lenta, más reflexiva, sin un tiempo mínimo para observar cada pieza, para imaginar su historia, las veces que alguien la pudo llevar sobre su piel, un ejercicio casi poético, desde nuestro lado como diseñadores y más aún desde el visitante”.

LA EMOCIÓN COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

En Maison Mesa, una colección nunca comienza únicamente con una prenda. Comienza con una historia, un personaje, una película, una obra de arte, una época, una obsesión o una emoción pueden convertirse en el punto de partida de un universo creativo. A partir de ahí́, la investigación, la experimentación y el trabajo artesanal transforman esas referencias en siluetas y piezas que buscan provocar una reacción.

'Maison Mesa: Emotional Fashion' parte precisamente de esa idea: la emoción como materia prima de la moda. Así, el recorrido reúne piezas de diferentes etapas de la firma y establece conexiones entre colecciones que, aunque pertenecen a momentos distintos, comparten una misma manera de entender la creación.

El amor, el deseo, la rebeldía, la nostalgia, la fantasía o la esperanza aparecen como hilos conductores de un imaginario que reivindica una moda personal, teatral, libre y profundamente emocional.

UN UNIVERSO CREATIVO EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN

Desde sus comienzos, Maison Mesa ha construido una identidad propia basada en la mezcla de códigos, la investigación y la libertad creativa. La firma se mueve entre la tradición y la experimentación, entre la sastrería y el volumen, entre lo masculino y lo femenino, entre la cultura popular y las referencias artísticas.

Personajes como Mae West, universos como el de Blade Runner, artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein o Jeff Koons y diferentes referencias cinematográficas, culturales y sociales han alimentado un lenguaje que se transforma colección tras colección sin perder su identidad.

Colecciones como 'No Soy Ningún Ángel', '¿Suenan los androides con ovejas eléctricas?', 'The Passion of Lovers' o 'Das Cabinet' forman parte de este recorrido y muestran diferentes maneras de abordar la moda desde la narrativa y la emoción.

CUANDO LA MODA DIALOGA CON EL ARTE

Una de las secciones de la exposición reúne prendas de Maison Mesa que han sido intervenidas por artistas, llevando la relación entre moda y arte a un territorio especialmente personal.

Estas piezas incorporan la mirada de Jesús Arrúe, Lara Padilla y Juan Antonio Tinte, artistas que dialogan con el universo Mesa a través de intervenciones sobre prendas concebidas originalmente desde el lenguaje de la moda.

La intervención transforma la prenda en una pieza hibrida: un objeto que conserva su condición de vestuario, pero que adquiere al mismo tiempo una nueva dimensión artística y narrativa.

Esta sección refleja una de las constantes del trabajo de Maison Mesa y su director creativo, Juan Carlos Mesa: la voluntad de establecer conexiones con otras disciplinas y de entender la moda como un espacio abierto a la experimentación, al intercambio y a diferentes formas de expresión.

Las prendas intervenidas se convierten así́ en un punto de encuentro entre dos miradas creativas, donde el diseño y el arte dejan de funcionar como lenguajes independientes para construir una pieza común.