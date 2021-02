La localidad mijeña es una de las que ve relajarse las medidas este fin de semana

Josele González, alcalde de Mijas: “En plena pandemia, no cabe pensar en semana blanca, Semana Santa o Navidad; tenemos que ser responsables”

Hablamos con el alcalde de Mijas, Josele González, al respecto de la incidencia del virus en la localidad costasoleña. El regidor advierte que no valen medias tintas en la gestión de la pandemia, lanza un mensaje conciliador en momentos en que "no cabe la gresca política" y apunta que "tenemos que ser responsables”, sin pensar en salvar "Navidad, semana blanca o Semana Santa". González añade que "no hay manual alguno" para gestionar una situación de este tipo, de modo que pide respeto para las difíciles decisiones que las administraciones competentes toman al respecto. Además, cuestionado por