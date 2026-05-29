Exxacon entrega las 102 viviendas de su promoción Isidora Living donde ha invertido más de 37 millones de euros

El complejo residencial incorpora, además, una amplia propuesta de zonas comunes orientadas al confort y ocio. Entre ellas destacan la piscina de adultos y la piscina infantil; la preinstalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la zona de garajes; un gimnasio totalmente equipado; una zona exterior de barbacoa; y un área de juegos infantiles al aire libre. Asimismo, Isidora Living se adapta a las necesidades actuales con un espacio de coworking y coliving concebido como un entorno para compartir, trabajar y conectar dentro del propio residencial.

La promoción se ubica a escasos 15 minutos a pie de la playa de La Rada, en el casco antiguo de Estepona, uno de los municipios con mayor atractivo residencial de la Costa del Sol. Esta combinación de proximidad al mar, vida urbana, servicios y conectividad ha sido uno de los principales motores de la demanda del proyecto.

Con esta entrega, Exxacon Smart Living culmina una promoción que refleja el tipo de vivienda que hoy concentra el interés del comprador en la Costa del Sol: activos residenciales en enclaves consolidados, con alta calidad de vida, capacidad de uso flexible y recorrido tanto para disfrute personal como para inversión.