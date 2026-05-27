El equipo BioMec UMA hace historia con una prótesis de mano creada en tiempo récord y con recursos mínimos

El talento, la ilusión y la capacidad de superación han llevado a la Universidad de Málaga (UMA) a crear un prototipo de mano funcional del mismo nivel que los grandes centros universitarios nacionales. El equipo BioMec UMA, compuesto por estudiantes de diversos grados, ha firmado una actuación espectacular en la II Competición Universitaria de Manos Protésicas, celebrada el pasado viernes 15 de mayo en la Universidad Politécnica de Valencia, logrando posicionarse como el quinto mejor equipo a nivel de toda España y equipo andaluz mejor clasificado.

Lo que hace verdaderamente reseñable esta gesta es el factor tiempo. Mientras competían contra universidades con años de experiencia en este campo, los malagueños partieron completamente desde cero y fabricaron su prototipo en meses, contando con recursos muy limitados.

Los más rápidos del circuito nacional

El desafío no era sencillo: la prótesis debía superar un circuito de 14 pruebas basadas en actividades cotidianas que requerían precisión y fuerza, tales como agarrar una botella de 1 litro, coger un peine de un cajón para peinarse, transportar una bolsa de 3 kg o incluso crear una pirámide con vasos de plástico en el menor tiempo posible.

BioMec UMA demostró una eficiencia y una velocidad asombrosas. En el recorrido, registraron un tiempo de 3 minutos y 39 segundos, convirtiéndose en los más rápidos de toda la competición (con una eficiencia de 24 segundos por prueba). Aunque durante las rondas de prácticas su piloto, Alejandro, llegó a superar con destreza hasta 13 pruebas —lo que situaba al equipo con claras opciones de alcanzar el podio—, un inoportuno sobrecalentamiento de los motores impidió asegurar una posición más alta. Aun así, de forma oficial consiguieron consolidar el quinto puesto superando 9 de las 14 pruebas.