Los empresarios afean que no haya plan de rescate para el turismo; la ministra dice que es un sector transversal "clave" para el Gobierno

Eso supone un desplome histórico del 58,8% respecto a 2019, según los datos provisionales publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las pernoctaciones de los residentes en este tipo de establecimientos totalizaron 32,5 millones, con un descenso anual del 36,5%, frente a las 19,7 millones que realizaron los extranjeros, un 73,9% menos que en 2019. Es el tercer año consecutivo en el que descienden las pernoctaciones en alojamientos turísticos distintos a los hoteles, aunque el retroceso de 2020 ha sido mucho más intenso que el de los años anteriores debido al impacto del Covid en el sector.

En el último mes de 2020, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros superaron la cifra de 1,7 millones, con un descenso del 71,4% respecto a las 6,2 millones registradas en el mismo mes de 2019. Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros acumulan diez meses consecutivos de retrocesos interanuales por efecto del Covid.

En un panorama que invita a la reflexión, y en el que no todos los actores en juego ven la realidad de la misma forma. Sólo hay que escuchar a unos y otros, para comprobar cómo empresas y Gobierno no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto a la forma en que se debe gestionar este escenario.

Sin ir más lejos, este fin de semana, el presidente de los empresarios andaluces y vicepresidente de CEOE reconocía en una entrevista a elconfidencial su preocupación por este comienzo de año. González de Lara hace algo así como lanzar un particular grito de alarma por un sector turístico que no encuentra el respaldo que quisiera en la Administración pública y por unos sectores como el comercio y la hostelería, tan importantes en la región, que han abocado al cierre de miles de pequeños negocios. Dice el malagueño en esta entrevista que el turismo necesita una estrategia global que, a día de hoy no se ha puesto en marcha en un país líder mundial en turismo, que aún no cuenta con un plan específico de rescate de la industria turística.

No opina del mismo modo la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que pasó este sábado por el programa de esta casa, Gente viajera, donde abordó la la estrategia del Gobierno para incluir el turismo en el plan de acción exterior y adelanta la fecha en la que se podrá volver a viajar dentro de España. De hecho, Maroto no comparte los postulados de los empresarios que recelan del papel que el Gobierno ha dado al turismo en este año de Covid, y ve como un acierto, por ejemplo, haber incluido al turismo por primera vez como una de las líneas maestras de la política exterior española, según la Estrategia de Acción Exterior para 2021-2024 que ha remitido esta semana el Gobierno a las Cortes para su conocimiento y debate.

Maroto explicó en Gente viajera que "el sector turístico está tardando en recuperarse, lo que obliga al Gobierno a estar muy cerca y tutelando, al tiempo que ponía en valor la estrategia en la que trabaja el Ejecutivo para "incluir en el turismo en el plan de acción exterior", reforzando la promoción turística a nivel internacional y peleando por liderar en ámbitos multilaterales iniciativas para reanudar la movilidad internacional". La ministra señala también que el turismo es un "sector transversal" que necesita de las políticas de otros Ministerios y por ello, a día de hoy, no existe un Ministerio únicamente centrado en el turismo. Del mismo modo, reitera que el turismo "está en la agenda del Gobierno" y eso ayudará a su reactivación. Sobre el proceso de vacunación, Maroto apunta que es "clave" para impulsar el turismo.