La Costa del Sol cierra otro año de récord con 14.6 millones de turistas y la cifra de empleo turístico más alta de la historia

La Costa del Sol ha recibido en 2025 un total de 14,65 millones de turistas, lo que ha supuesto un incremento del 1,19% respecto al año anterior. Los ingresos generados por la actividad turística han alcanzado los 21.811,7 millones de euros, con un crecimiento del 2,8%, consolidando así un comportamiento más rentable del sector. Estos datos han reforzado la posición del destino como uno de los principales referentes turísticos de Andalucía, España y Europa.

Uno de los indicadores más destacados del balance ha sido el empleo turístico, que ha aumentado un 10% en 2025, alcanzando las 152.162 personas ocupadas según la Encuesta de Población Activa. Salado ha puesto de manifiesto que “este incremento del empleo, tres puntos por encima del registrado en 2024, es especialmente significativo porque refleja el impacto real del turismo en la economía y en la sociedad de la provincia”. Asimismo, ha destacado que “el empleo turístico es hoy más estable, más cualificado y con mayor capacidad de generar riqueza”.

En términos de rentabilidad, el RevPAR hotelero ha crecido un 7,21%, situándose en 108,2 euros, mientras que la oferta reglada de alojamiento turístico ha alcanzado las 701.994 plazas, un 6,5% más que en 2024. El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado 13,3 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un incremento del 7,3%, confirmando la buena conectividad aérea del destino.