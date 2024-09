La colaboración público-privada como clave ante el problema de la vivienda

El IV Congreso Nacional de Vivienda, que tiene lugar en Málaga los días 16 y 17 de septiembre, aborda los principales retos a los que se enfrenta el sector. Desde la construcción de vivienda a un precio más asequibles hasta las palancas para la transformación sostenible del sector inmobiliario.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña, ha señalado que "es necesario un nuevo pacto de estado para dar solución a esta falta de vivienda, ya que es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país y que no ha hecho más que empezar". Gómez-Pintado ha subrayado que la vivienda deber ser una prioridad para la administración, afirmando que la solución de estos problemas debe pasar por nuevos esfuerzos que permitan un desarrollo más asequible, más ágil y con más oferta. El presidente ha hecho también especial hincapié en la importancia de la Inteligencia Artificial, uno de los temas que se abordarán en el congreso, y que asegura no ser nuestro futuro, si no que ya es el presente.