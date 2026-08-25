El Clínico de Málaga organiza una jornada para concienciar sobre la prevención del suicidio

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, visibiliza la salud mental bajo el lema "Cambiar la narrativa" con motivo del día mundial para la Prevención del Suicidio.

En este sentido y organizado por la unidad de gestión clínica de Salud Mental del hospital, el programa busca abrir el debate, romper estigmas y concienciar a profesionales e instituciones sobre la importancia del acompañamiento y la detección precoz de conductas suicidas.

En este contexto, y con el mensaje "Hablar puede cambiar una vida. Escuchar también", la jornada- que tendrá lugar el próximo día 10 de septiembre en el salón de actos del Hospital Clínico- abordará esta realidad desde múltiples perspectivas clínicas y sociales con profesionales e instituciones para formar y concienciar desde el punto de vista social y sanitario.

Asimismo, y tras la inauguración institucional, el programa incluirá la intervención del psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) Benalmádena (Torrequebrada), David Seguí Durán, con la ponencia titulada "Crisis adolescente en una sociedad en crisis. Morir antes del suicidio". A continuación, las psiquiatras de la USMC Valle del Guadalhorce (Cártama), Rosario Duran García y Blanca Molina Peláez, abordarán la temática "Entre el ideal y la realidad: Suicidio y maternidad".

Asimismo, la trabajadora social de la USMC Puerta Blanca, Remedios Sánchez Navarro, expondrá la "Importancia de los determinantes sociales en la prevención del suicidio". Por último, la enfermera especialista de Salud Mental de la USMC Benalmádena (Torrequebrada), Dolores Gómez García, presentará la "Implementación de la Guía de Prevención de la Conducta Suicida en Unidades de Hospitalización. Experiencia del Programa BPSO de Enfermería".

Con este encuentro, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria reafirma su compromiso con la Estrategia Andaluza de Salud Mental, reforzando la coordinación interdisciplinar de sus unidades asistenciales y promoviendo un espacio de escucha activa en beneficio de los pacientes y sus familias.

Programa ‘ContSui’ para la atención proactiva e inmediata

En el marco de este compromiso con la prevención y coincidiendo con esta conmemoración, cabe destacar que el centro hospitalario ha consolidado la implantación del programa autonómico “ContSui”. Integrado en el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMAA), y operativo desde el pasado mes de marzo. Este protocolo establece un circuito de detección temprana en urgencias que garantiza una respuesta rápida y la continuidad asistencial para la población de mayor vulnerabilidad. A través de este procedimiento, que da cobertura a más de 1.200.000 habitantes, la enfermería especialista en Salud Mental realiza un seguimiento proactivo previa cita con el facultativo, coordinando la atención con los profesionales de Atención Primaria para asegurar un puente asistencial sólido y seguro.