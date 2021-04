El centro de NeuroRehabilitación Instituto Chárbel centro privado que proporciona un tratamiento individual, personalizado y especializado cumple sus dos primeros meses en Málaga con una gran demanda asistencial

Cuando alguien sufre un Ictus o TCE, en un segundo le cambia la vida, no solo a él/ella también a su familia cercana. No puede andar, hablar, comer, le falla la memoria, el ánimo, etc. De una experiencia así surgió Instituto Chárbel Neurorrehabiliatción. Nuestro fundador se recuperó de un Ictus tras un tratamiento especializado. Ese es el objetivo que persigue cada uno de nuestros tratamientos, recuperamos a las personas, recuperamos vidas, y para eso contamos con profesionales especializados y tecnología de vanguardia aplicada a la neurorrehabilitación.