La Cala Resort invierte 5 millones de euros en la mejora de accesos y movilidad

La actuación responde al crecimiento sostenido de la actividad en el complejo, especialmente en torno al golf, y busca facilitar la circulación, reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de usuarios en las instalaciones que registran alrededor de 140.000 salidas de golf al año.

“Este proyecto representa mucho más que una mejora de infraestructuras. Es una inversión relevante en la evolución de La Cala Resort y en una visión de largo plazo orientada a seguir elevando la experiencia global del resort”, ha señalado Sean Corte-Real, director general de La Cala Resort.

“Cada intervención contribuye a consolidar un entorno más integrado, accesible y preparado para una comunidad formada por clientes, residentes y quienes han hecho de La Cala su segunda vivienda. Es una manera de seguir reforzando nuestro posicionamiento como uno de los destinos de referencia en Europa para el golf, el estilo de vida mediterráneo y una forma premium de vivir la Costa del Sol”, ha añadido.

El proyecto se articula en torno al nuevo vial de circunvalación, Vial 5.2, una infraestructura de 330 metros de longitud y 15 metros de ancho que conecta las zonas norte y sur del resort mediante dos rotondas de nueva creación. Este nuevo eje permite reorganizar el tráfico interno y mejorar el acceso a áreas clave como el Club de Golf y el hotel. Su ejecución ha requerido la construcción de muros de contención de hasta 14 metros de altura, así como la instalación de pantallas de pilotes para proteger infraestructuras eléctricas en funcionamiento.

Más capacidad de aparcamiento

Los trabajos han permitido, además, ampliar la capacidad de estacionamiento en una de las zonas con mayor afluencia del complejo. El nuevo parking, con una superficie de 7.500 metros cuadrados, incrementa el número de plazas de 173 a 333, de las cuales 78 son de uso público.