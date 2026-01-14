Brasa, producto y tradición malagueña: así es el exclusivo omakase de La Recaleta

En la cocina japonesa, omakase significa confiar. Significa sentarse a la mesa sin saber qué se va a comer y aceptar que será el chef quien decida cada pase, guiado únicamente por el producto, el momento y su intuición. No hay carta, solo técnica, sensibilidad y una relación cercana entre quien cocina y quien se sienta al otro lado de la barra.

Erizo a la cerveza con limón

Esa misma filosofía es la que inspira el nuevo omakase de brasa y espeto de La Recaleta, una propuesta única en Málaga que traslada el concepto japonés a la tradición marinera andaluza, al fuego y al producto local. Aquí, el mercado manda, la brasa interpreta y el comensal se deja llevar.

La experiencia se celebra solo los jueves y viernes al mediodía, y está pensada para un número limitado de comensales. Tiene lugar en un escenario difícil de replicar: sobre la propia arena de la playa, en la barra exterior del restaurante, junto a la caseta de la barca. En este espacio íntimo, el chef Javier Ruiz cocina en directo frente a los comensales, como en una auténtica barra omakase japonesa.

El menú consta de 13 pases salados y 1 pase dulce en el que cada servicio es distinto y depende de lo que ofrezca el mar y la temporada. El protagonismo recae en el producto malagueño, no solo del mar, sino también de la tierra, trabajado con técnicas precisas que buscan realzar su sabor sin disfrazarlo.

Entre los pases pueden aparecer platos como ensaladilla rusa con ventresca de atún y ajos fritos, hoy considerada por muchos como una de las mejores de la ciudad, zurrapa de pintarroja, un tiburón pequeño muy característico del Mediterráneo, o caldereta de chivo con gamba blanca. Ejemplos de una cocina que conecta tradición, producto y fuego, siempre al servicio del producto.

“Aquí no hay un menú que repetir. Hay mar, hay mercado y hay fuego. El comensal viene a confiar, y eso es lo más bonito de esta experiencia”, explica Javier Ruiz, chef de La Recaleta.

Ubicada en el corazón de Málaga, La Recaleta es más que un restaurante: es un homenaje vivo a la tradición marinera andaluza. Su cocina mira al Mediterráneo con respeto, y defiende el producto como eje central de cada propuesta. Con este omakase de brasa y espeto, el restaurante firma una experiencia exclusiva, íntima y profundamente ligada a su entorno.

Sobre Grupo La Milla

Abierta desde el año 2015, La Milla comenzó como un proyecto común entre Luis Miguel Menor, propietario y chef ejecutivo, y César Morales propietario y director de F&B, que coincidieron en 2012 en el Hotel Los Monteros y comenzaron a darle forma a su idea de crear un chiringuito vanguardista, con una gastronomía puntera y de la más alta calidad. Actualmente, también tienen dos locales de Bar Guerra, uno en San Pedro y otro en Marbella, con los que han cosechado grandes éxitos y se han posicionado como uno de los grupos más en exclusivos de la Costa del Sol. Su último proyecto, La Recaleta, abierta en el verano de 2025, traslada el espíritu y el cuidado por el producto a la capital malagueña.