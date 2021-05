Un aula para Blanca

La familia de esta pequeña de Frigiliana pide a Educación que dote al Colegio Público Enrique Ginés de su municipio, con un aula de ayuda específica que ya existió en el centro hace un par de cursos. Los padres de Blanca dicen no entender por qué esa circunstancia no puede volver a repetirse, cuando la circunstancia particular de la pequeña, diagnosticada con un síndrome de Rett dota de argumentos suficientes para volver a disponer ese aula específica. La menor sufre de epilepsia, trastorno grave del sueño e hipotonía muy severa, motivos todos que imposibilitan desplazarse a diario con ella en coche, con el consiguiente capítulo de sueño y los problemas que eso conlleva, tal como advierten los médicos que la han tratado.

Su familia ha lanzado una campaña de recogida de firmas en la web change.org, con la que esperan lograr que la Delegación de Educación de la Junta cambie de criterio.