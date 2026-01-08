‘El arte de desaparecer’, del artista Germán Bandera, inicia el ciclo de exposiciones temporales del Museo de Nerja

Bandera toma el título global de la muestra del ensayo La discreción o el arte de desaparecer, del profesor de filosofía Pierre Zaoui, y desde ahí realiza una propuesta dividida en dos partes bien diferenciadas, atendiendo a la temática de las obras, así el visitante podrá contemplar una parte denominada ‘De cerca’ y otra bajo el título ‘De lejos’.

En la primera, los personajes se aúnan en grupos de personas, en masas de gente donde el protagonista único desaparece en pro del gentío, de trata de materias carnavalescas, donde el artista encarna esta fiesta con un enfoque en el que todos son actores. En la segunda, los personajes desaparecen, únicamente queda el entorno, el paisaje, que el autor trae desde algo vivido, mostrando la infinita variedad de los campos de nuestro país, con lugares en los que anduvo al realizar el Camino de Santiago.

Destaca, por su gran originalidad, que varios cuadros figurativos de la exposición pueden ser girados en las 4 posiciones posibles, lo que permite que sean contemplados desde distintas perspectivas, de hecho, el autor expone que: “Para evitar que se priorice una orientación, se han suprimido los datos técnicos de las mismas”. De esta manera, el público que observa las obras puede elegir cómo mirarlas y cambiar la óptica cuanto quiera.

Un artista malagueño prolífico en creación

Germán Bandera nace en Málaga en 1962, este licenciado en la especialidad de Pintura, por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ha sido profesor de dibujo y un prolífico artista. Su creatividad le ha llevado a realizar obras en diferentes ámbitos como portadas e ilustraciones para 14 libros; dibujos de historietas, con cómics como la tira semanal Kill Rates; o murales como los de la iglesia de San Isidro de Sevilla o el de la sala Rail Club de Renfe, en Málaga.

Además, su obra se ha mostrado en más de treinta exposiciones colectivas y ha formado parte de diferentes certámenes.