Alegato por el retorno de los cruceros internacionales

"En 2019, los cruceros nacionales simplemente no existían; estos tienen ahora una ligera demanda, por falta de otro tipo de producto". No en vano, desde CLIA insisten en que ese atractivo que tienen los cruceros se basa en que los barcos traspasan las fronteras y tocan en una misma ruta dos, tres y hasta cuatro países distintos. Así que mientras esa normalidad no retorne, las navieras de cruceros y las agencias de viajes siguen esperando a verlas venir y siguen sin recibir el número de clientes que suelen recibir en esta época ya cercana al verano.

Para presionar al Gobierno, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Mesa del Turismo de España, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (WTTC) presentan este miércoles un Manifiesto a favor de la industria de los cruceros que solicita la reactivación de los cruceros internacionales.

Esta industria generó en 2019 un impacto económico de casi 6.000 millones de euros y creó más de 50.000 puestos de trabajo en España. "Nos genera preocupación lo que pase con buena parte de ese tejido que se nutría del sector. Esperemos que puedan retomar su actividad, cuando volvamos a abrir la persiana", advierte Alfredo Serrano.