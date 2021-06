Cultura aboga por conservar los restos arqueológicos del Astoria

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía decide salvaguardar los restos arqueológicos encontrados en el solar del Astoria.

En el informe se detalla que se debe evitar actuación alguna que pueda provocar su alteración, por lo que la posibilidad de edificación sobre los hallazgos a los que se les otorga un importante valor, se complica.

Pese a ello, el alcalde Francisco de la Torre, recuerda que se remitió a lo que Cultura dictara y no descarta construir sobre los restos.

Mientras tanto, los partidos de la oposición abogan por una plaza de la Merced abierta contra cualquier tipo de construcción sobre los restos.

El pleno de la transparencia convocado por la oposición no censuró la gestión del equipo de gobierno.

Los puntos presentados por la oposición fueron rechazados pese a contar con el voto a favor en dos de ellos del edil no adscrito Juan Cassá, pero la ausencia de dos concejales de la oposición no posibilitaron la reprobación del equipo de Gobierno. Daniel Pérez, portavoz del grupo socialista, y el alcalde Francisco de la Torre, protagonizaron un duro debate. El primero asegura que es el alcalde es el único culpable de no proporcionar la información a la oposición.