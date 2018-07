El Atlético Málaga reclama más protagonismo para el fútbol femenino en Málaga

El Atlético Málaga es un club legalmente constituido, pionero del fútbol femenino, con estructura y diferentes categorías. Sin embargo, no dispone de una instalación en la que entrenar y jugar sus partidos. Es una situación que ha sido denunciada hoy en Onda Deportiva Málaga por Isa Guerrero y Manuel Hernández Navarrete, representantes del club, que han pasado hoy por el programa realizado desde Restaurante Bienmesabe.

Durante el transcurso del programa se ha destacado que este año han desaparecido tres equipos femeninos de la ciudad de Málaga por no tener donde jugar. "El At. Málaga cuenta ahora con 42 jugadoras, pero se podría multiplicar por 10 si contáramos con instalaciones", ha señalado Manuel Hernández Navarrete. El club espera una cita con el alcalde, Francisco de la Torre, para saber que ocurre con el campo del At. Málaga.