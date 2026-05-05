15.000 estudiantes andaluces convierten su aceite usado en jabón solidario con el II Reto ‘De tu sartén al mundo’ de Madre Coraje

La Fundación Madre Coraje pone en marcha, por segundo año consecutivo, el reto escolar ‘De tu sartén al mundo’, una campaña que movilizará a 15.000 estudiantes de 23 centros educativos de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba.

El objetivo es claro: recoger el mayor número posible de kilos de aceite de cocina usado para transformarlo en jabón solidario destinado a comunidades empobrecidas de Perú y Mozambique. La meta marcada este año es alcanzar 6.000 kilos de aceite, con los que se podrán fabricar 10.000 kilos de jabón. Además, el aceite sobrante se destinará a generar fondos para proyectos sociales, humanitarios y educativos que Madre Coraje desarrolla dentro y fuera de España.

Entre el 5 de mayo y el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo) y el Día del Medio Ambiente (5 de junio), alumnado, profesorado, personal de los centros y familias podrán llevar su aceite usado en botellas de plástico bien cerradas al punto de recogida habilitado en cada colegio o instituto participante.

Se trata de un gesto cotidiano con un enorme impacto. Reciclar aceite evita la contaminación del agua y protege el medio ambiente. Al mismo tiempo, permite fabricar jabón que mejora la higiene y la salud de miles de personas en situación de vulnerabilidad.

“Queremos que el alumnado andaluz descubra que algo tan sencillo como guardar el aceite usado puede cambiar vidas. Transformamos residuos en oportunidades, y esa cadena de solidaridad empieza en casa, pasa por las aulas y llega hasta Perú y Mozambique. Cada gota cuenta”, destaca Jesús Mula, Responsable de Promoción de Madre Coraje.

El reto busca fomentar la responsabilidad ambiental y la solidaridad desde las aulas, implicando a toda la comunidad educativa en una acción real y transformadora.

Todos los centros participantes recibirán reconocimientos por su implicación, entre ellos: Vales de 1 euro por cada litro de aceite recogido para canjear en tiendas solidarias de Madre Coraje, sellos de Solidaridad Ambiental para el centro educativo, visibilidad en redes sociales y medios de comunicación, kits recicladores para seguir promoviendo el reciclaje, juegos colaborativos y entradas a parques temáticos como Lobo Park, Aventura Amazonia y Entre Ramas (según disponibilidad).

Con esta iniciativa, Madre Coraje demuestra que educar también es enseñar que los pequeños gestos cotidianos pueden construir un mundo más justo y sostenible.