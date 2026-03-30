La Jornada ITT reúne en Sevilla a los principales actores de la maquinaria agrícola, de construcción y del transporte en Andalucía

Con esta cita, ITT consolida su apuesta por Andalucía como punto estratégico para el desarrollo tecnológico y la modernización del sector agroindustrial y de la obra pública. La Jornada ha sido concebida como un espacio de intercambio profesional, demostraciones técnicas y análisis de tendencias que están definiendo el futuro del sector.

Un programa centrado en la innovación y el futuro del campo

Además de una amplia exposición con las últimas novedades en maquinaria, tractores y soluciones inteligentes para el trabajo agrícola y la construcción, la Jornada ITT ha ofrecido un programa de ponencias especializadas.

Entre ellas han destacado:

“El futuro del cultivo leñoso”, una mirada técnica y estratégica a los retos y oportunidades de uno de los pilares productivos del campo andaluz.

“Más campo, menos papeleo: la automatización del dato”, centrada en cómo la digitalización y la gestión inteligente de la información están transformando la eficiencia y la rentabilidad de las explotaciones.

Las sesiones han puesto de manifiesto la creciente importancia de la tecnología aplicada al campo y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, automatizados y competitivos.

Presencia institucional del Grupo ITT

La Jornada ha contado con la participación de los principales directivos del Grupo ITT, quienes han subrayado la relevancia de este encuentro para reforzar la relación con clientes, distribuidores y profesionales del sector:

Xavier Domènech, Presidente y Consejero Delegado del Grupo ITT.

Ferran Domènech, Director General del Grupo ITT.

Durante sus intervenciones, los directivos han destacado el compromiso del Grupo con la innovación, la formación y el acompañamiento técnico como pilares fundamentales para impulsar la competitividad del sector agrícola y de la construcción.

Un punto de encuentro para el sector en Andalucía

La Jornada ITT se consolida así como un evento de referencia en el calendario profesional andaluz, reuniendo a fabricantes, distribuidores, agricultores, empresas de obra pública y expertos en tecnología aplicada al campo y la maquinaria industrial.

Con iniciativas como esta, ITT reafirma su papel como uno de los grupos líderes en soluciones integrales para maquinaria agrícola, de construcción y transporte, reforzando su presencia internacional y su compromiso con el desarrollo del sector.