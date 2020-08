Fotografía y mucha 'Algarabía' para la segunda mitad del agosto cultural de Arcos

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha presentado parte de la oferta cultural programada para la segunda mitad de agosto de este año con el protagonismo de las actividades en la calle y de la fotografía, disciplina de la que Arcos puede presumir de ser referente regional y nacional. Precisamente en torno a esta disciplina el Ayuntamiento y la asociación fotográfica Fo-cal han organizado la exposición fotográfica 'Fo-cal en la calle', que se puede visitar en la calle Escribanos de la localidad a partir del 19 de septiembre. No es la única, ya que esta asociación expone una muestra sobre flamenco en el mirador de la Plaza del Cabildo. Además, el 20 de agosto habrá un taller infantil del género conocido como movilgrafía y los días 21 y 22 se celebrarán rutas nocturnas. Al hilo de esto la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Arcos, María Macías, ha aprovechado para lamentar los actos vandálicos que ha sufrido la exposición Objetivo Flamenco ubicada en el Paseo de Andalucía las últimas semanas.

En esta misma rueda de prensa se ha presentado la segunda edición del encuentro cultural Algarabía, organizado por el Círculo de la Unión de Arcos de la Frontera con la colaboración del Ayuntamiento. En esta ocasión, tendrá un cariz temático al abordar desde varias disciplinas cómo la pandemia de Covid-19 ha condicionado las relaciones interpersonales de nuestra sociedad en todas sus facetas. La programación dará comienzo el jueves 20 de agosto con la conferencia La gran metáfora, de José María Olivera, y la exposición fotográfica Retrato del viaje por el cómo y no por el dónde, de Manuel Gómez y Javier Salvalle.

El viernes 21, serán las conferencias Herramientas y recursos: el viaje continúa, de Josefa Oviedo, y De Peter Dollar a David Linhart, sobre cine, impartida por Luis Franze. Además, habrá una sesión musical de Rick Goldeen and The Mixer, con el título Last night a DJ saved my life!. El sábado 22 de agosto, se pronunciarán las conferencias El encierro y la fuga en la mesa de escribir, de Nieves Vázquez, y Los días hábiles, de Carlos Catena. La jornada se cerrará con un concierto a cargo de un grupo compuesto por integrantes de la Banda Municipal de Música. Las actividades darán comienzo a las 20:30 h. La programación cumple con todas las medidas necesarias y exigidas en los protocolos anti coronavirus.