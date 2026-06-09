Más de uno Huelva: Taller de Radio - 5/6/2026

El Colegio Virgen del Rocío se ha proclamado ganador de la tercera edición del Taller de Radio, un concurso promovido por Onda Cero Huelva que fomenta las habilidades comunicativas entre los escolares de la capital. La gran final se disputó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva y contó con la participación, como finalista, del Colegio Santo Ángel, ganador de las dos primeras ediciones del certamen.

Final Taller de Radio 2026 | Huelva

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Los concursantes protagonizaron una intensa final compuesta por diferentes pruebas. En primer lugar, participaron en un debate sobre una cuestión de plena actualidad: “¿Podrá la inteligencia artificial sustituir en el futuro a los profesores?”. La postura que debía defender cada equipo fue sorteada previamente, lo que obligó a los finalistas a demostrar capacidad de improvisación, argumentación y dominio del lenguaje.

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Posteriormente, los alumnos tuvieron que responder preguntas específicas de hasta cinco áreas distintas de materias de 4.º de ESO, curso que están concluyendo actualmente. La última prueba tuvo como protagonista a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a quien los finalistas realizaron una entrevista, poniendo en práctica las técnicas radiofónicas trabajadas durante el proyecto.

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El jurado estuvo formado por profesionales con una dilatada trayectoria vinculada a los medios de comunicación: María Pulido, José Luis Camacho Malo y José Ángel Ruciero, quienes evaluaron cada una de las pruebas realizadas por los equipos finalistas.

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Taller de Radio comenzó el pasado mes de octubre en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida con la celebración de las preliminares. En mayo tuvieron lugar las semifinales y, finalmente, en junio se disputó la gran final. En esta edición han participado doce colegios e institutos de la capital, en un proyecto que reúne a más de un centenar de personas.

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La iniciativa cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Huelva y con el patrocinio de empresas como Moeve, Aguas de Huelva y Prezero. El evento fue retransmitido en directo por las cámaras de Teleonuba, del Grupo Azahara de Comunicaciones, colaborador del Taller de Radio. El proyecto cuenta también con la participación del profesor y músico César López Perea.

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El primer clasificado recibe, además del trofeo y medalla, un premio de 2.000 euros, que deberá destinarse a acciones relacionadas con el ámbito educativo. El segundo clasificado obtiene un premio de 500 euros.

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Onda Cero Huelva promueve este concurso con el objetivo de acercar la radio a los escolares, fomentar la expresión oral, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la capacidad de comunicar de forma clara y rigurosa.

El proceso de inscripción para participar en la próxima edición del Taller de Radio se abrirá nuevamente en septiembre.