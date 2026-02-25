Más que Cofrades - 25/2/2026

En nuestro programa de esta semana nos hemos trasladado hasta el Polvorín, concretamente a la Casa de Hermandad de la Sagrada Cena, desde donde hemos hecho el programa.

En primer lugar, hablamos con el Hermano Mayor del Calvario, Luis Hernández, que nos contó de primera mano cómo es el diseño de los nuevos respiraderos y faldones del paso de palio de la Virgen del Rocío y Esperanza, presentado hace unos días a sus Hermanos en Cabildo.

También estuvimos en la Casa de Hermandad del Sagrado Descendimiento, donde hablamos con Ramón Maneiro, Hermano Mayor de la Cofradía del Viernes Santo, sobre las últimas novedades de cara al Vía+Crrucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva que presidirá el Señor del Descendimiento, y que tendrá lugar el próximo lunes 2 de marzo en la Santa Iglesia Catedral de la Merced.

De vuelta en el Polvorín, estuvimos repasando la actualidad de la Hermandad de la Cena con su Hermano Mayor, Pepe Beltrán, quien nos hace un repaso de los primeros meses de su mandato al frente de la Cofradía, y nos adelanta alguna que otra sorpresa patrimonial que verá la luz en un futuro muy próximo.

Asimismo, tuvimos en el programa a Rubén González, director de la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor (La Cena), decana de las formaciones musicales de Huelva, quien nos cuenta cómo es el día a día de la Agrupación, su evolución en estos años y los nuevos estrenos musicales de cara al próximo Domingo de Ramos.

También hablamos en el programa con las distintas áreas de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cena: María Piedad García, Vocal de la Diputanía de Formación y Archivo; Jacinto Hitos, capataz del paso de palio de la Virgen del Rosario; Miguel Ángel González, Diputado Mayor de Orden; Pablo Maestre, Vicemayordomo; Ismael Rodríguez, del equipo de capataces del paso de Misterio del Cristo del Amor; y Celia Vázquez y Ernesto, miembros del Grupo Joven y de los Talleres Cofrades.

Como cada semana, te traemos el 'Quizfrade': ¿serás capaz de adivinar qué foto nos trae nuestro David Évora?

Por último, presentamos la nueva sección del programa, 'La marcha de la semana', con la que queremos que seas partícipe del programa votando en nuestra web tu marcha favorita. La formación musical cuya marcha haya sido elegida a lo largo de estos programas, obtendrá el premio MQC Onda Cero.