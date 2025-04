UGT en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada inicia movilizaciones contra Serveo SAU

La sección sindical de UGT en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada ha decidido salir a la calle. Este 9 de abril ha marcado el inicio de las movilizaciones frente al Centro, ubicado a más de 2.000 metros de altitud, para reclamar unas condiciones laborales "dignas y justas" por parte de Serveo SAU, actual empresa concesionaria de la gestión integral del centro por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El sindicato critica la "intransigencia" de la empresa, que, pese a la renovación de la concesión, ha rechazado todas las propuestas presentadas durante casi dos años de negociación. Según la organización, se niegan a actualizar pluses congelados desde 2023 y a reconocer un plus de altitud, un incentivo ya presente en otras compañías de la zona, como Cetursa.

Denuncian duras condiciones laborales a más de 2.000 metros de altura

Desde UGT se subraya que las condiciones de trabajo en el CAR-Sierra Nevada son especialmente exigentes debido a la altitud y al clima, por lo que consideran imprescindible el reconocimiento del plus de altitud. Además, denuncian la sobrecarga de trabajo y el desequilibrio en los turnos.

Uno de los casos más graves es el del personal de limpieza, que, según el sindicato, está sometido a jornadas de siete días seguidos sin los descansos necesarios, lo que ha provocado una alta incidencia de bajas médicas por problemas musculares, especialmente de espalda. También reclaman la implantación de teletrabajo para el personal de oficinas, algo que dicen ya se ha normalizado en otras administraciones públicas y empresas del sector.

Próximas acciones de protesta y advertencia de paros

La sección sindical de UGT en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada ya ha anunciado una nueva concentración para el 23 de abril y no descarta endurecer las medidas si la situación no mejora. Carlos Aranguren, delegado de personal por UGT en el CAR, ha advertido que, de no producirse avances significativos, se iniciarán paros laborales a partir de mayo.

"Estamos dispuestos a continuar con las movilizaciones hasta que se respeten nuestros derechos", ha afirmado Aranguren. El sindicato insiste en que su objetivo es lograr un acuerdo que dignifique las condiciones laborales del personal que sostiene el funcionamiento diario de una instalación clave para el deporte de élite en España.