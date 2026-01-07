El secuestro de Maracena, el doble crimen de Las Gabias y el caso TG7 marcarán el inicio de 2026 en los juzgados granadinos

El inicio de 2026 estará condicionado por algunos de los procedimientos penales más relevantes de los últimos años en la provincia. El secuestro exprés de la concejala socialista de Maracena, Vanessa Romero, el doble crimen de Las Gabias y el denominado caso TG7 centran buena parte de la atención judicial en los primeros meses del año.

Estas causas se suman a otros procesos abiertos relacionados con presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas en distintos municipios del área metropolitana de Granada.

Investigación a la exalcaldesa de Maracena por una gasolinera

En el mes de enero está previsto que la exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, declare como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada. Se trata de una causa ajena al secuestro y centrada en supuestas irregularidades en la adjudicación y puesta en funcionamiento de una gasolinera en el municipio.

La comparecencia está fijada para el 29 de enero, después de que la Guardia Civil incorporara al procedimiento un informe sobre su patrimonio. Además, se ha planteado la posible ampliación de la investigación patrimonial a Noel López, exalcalde de Maracena, primo de Linares y actual diputado andaluz del PSOE.

El caso Nazarí y las licencias urbanísticas

También a lo largo de 2026 está previsto que se celebre el juicio de la pieza separada del caso Nazarí conocida como expediente San Jerónimo. En este procedimiento están acusados la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), junto a otros tres ex altos cargos de su área.

La causa investiga la concesión presuntamente irregular de la licencia de primera ocupación del residencial Ciudad de la Luz, un complejo de unas 300 viviendas, garajes y trasteros, que habría beneficiado, presuntamente, a un promotor y a sus empresas.

Además, continúa pendiente de desenlace la otra pieza separada del caso Nazarí que sigue abierta, la correspondiente al expediente Mulhacén.

Pendiente de juicio una pieza del caso Marchelo en Alhendín

Otra de las causas que permanece a la espera de fecha de juicio es una pieza separada del caso Marchelo, relacionada con presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín.

El procedimiento sigue adelante después de que defensas y acusaciones no alcanzaran un acuerdo, lo que obliga a su resolución en sede judicial.