Jorge Saavedra asume la gestión de Cultura tras el fallecimiento del concejal de Cultura Juan Ramón Ferreira

El Ayuntamiento de Granada afronta una remodelación obligada de su equipo de Gobierno tras el fallecimiento del concejal Juan Ramón Ferreira Siles, ocurrido el pasado 31 de diciembre a causa de un infarto.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha designado al actual portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, como nuevo concejal de Cultura, en sustitución de Ferreira.

Saavedra mantendrá sus cargos actuales y asumirá nuevas responsabilidades en un área estratégica para la ciudad. Entre los principales retos que tendrá por delante destaca la gestión del tramo final de la candidatura de Granada a Capital Cultural Europea en 2031, uno de los proyectos culturales más relevantes del mandato.

Este nombramiento se produce en un contexto marcado por la necesidad de garantizar la continuidad institucional y la estabilidad del área de Cultura tras el fallecimiento del anterior edil.

Raúl Fernández entra en el equipo de Gobierno municipal

Ha corrido la lista electoral y se incorpora al equipo de Gobierno Raúl Fernández, quien ocupaba el puesto número 16 en las últimas listas municipales del Partido Popular.

Jorge Fernández, concejal de de Contratación, Patrimonio y Ocupación de Vía Pública en el Ayuntamiento de Granada | Ciudadanos Granada

Fernández, exmiembro de Ciudadanos, es licenciado en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria institucional. Fue concejal del Ayuntamiento de Granada entre 2015 y 2019, etapa que compaginó con su labor como diputado en la Diputación Provincial de Granada. Posteriormente, en 2019, dio el salto al Parlamento de Andalucía como diputado por Granada.

Raúl Fernández se incorpora al Gobierno local como concejal responsable de Contratación, Patrimonio y Ocupación de Vía Pública. Además, asumirá la presidencia de la Junta Municipal de Distrito Centro.

Dentro de esta reorganización, el Ayuntamiento también ha anunciado cambios en el área de Turismo. Las competencias de Turismo pasarán a ser gestionadas por Elisa Campoy, en una concejalía que amplía su denominación y funciones y que pasará a llamarseTurismo, Comercio, Salud y Consumo.

Para dar cuenta oficial de estos cambios en el organigrama municipal, el Ayuntamiento de Granada ha convocado un pleno para este viernes, en el que se formalizará la nueva distribución de competencias y la toma de posesión del nuevo concejal.