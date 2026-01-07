Las obras de la piscina universitaria de Fuentenueva estarán terminadas en marzo

La piscina universitaria de Fuentenueva, la única piscina olímpica de Granada capital, encara su recta final tras años de espera. La actuación, impulsada por la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Obra Pública, cuenta con una inversión de 5,3 millones de euros y forma parte de las obras compensatorias por el paso del Metro de Granada por el campus universitario.

En las últimas semanas se ha completado la instalación de la cubierta textil desmontable, diseñada para mejorar la eficiencia energética en invierno y permitir la ventilación en verano. En el edificio anexo ya se han finalizado los tabiques interiores, las escaleras, el ascensor y continúan los trabajos de solería y alicatado.

Actualmente, las actuaciones se centran en las instalaciones técnicas, esenciales para el funcionamiento de la depuradora y del ascensor. En la planta primera, se ultiman los trabajos de la sala de usos múltiples, que contará con ventanas con vistas directas a la piscina.

En el exterior, el edificio está prácticamente finalizado, a falta del revestimiento de la fachada, que permitirá ejecutar las escaleras y la rampa de acceso desde los vestuarios. Posteriormente se acometerá la urbanización de la parcela, con la instalación de mobiliario urbano y bancos ornamentales.

Una piscina olímpica en Fuentenueva para la UGR y para toda la ciudad

Rocío Díaz ha remarcado que esta infraestructura “dará servicio a la comunidad universitaria, a los jóvenes y al conjunto de la ciudad de Granada”. Además, ha puesto en valor que se trate de una piscina olímpica, lo que permitirá acoger competiciones y eventos deportivos de alto nivel. Los siguientes trabajos se centran en la impermeabilización, las pruebas de estanqueidad para evitar fugas de agua y el inicio, la próxima semana, de las obras de urbanización del entorno.

Por su parte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha señalado que, de cumplirse ese plazo, la instalación podría abrir al público y a la comunidad universitaria este verano y estima que la piscina podría recibir a más de 1.000 usuarios.

La reforma de la piscina universitaria se suma a otras actuaciones como compensación por las obras del Metro de Granada, entre ellas la remodelación de los Paseíllos Universitarios, inaugurada en enero de 2021.