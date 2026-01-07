Cortes de agua y limpieza de nieve en Pradollano reabren el debate sobre la gestión municipal en plena temporada récord de Sierra Nevada

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reclamado una mayor colaboración institucional al alcalde de Monachil, José Morales, ante los últimos cortes de agua registrados en Pradollano y la falta de limpieza de nieve en aceras, accesos a viviendas y carreteras del municipio.

Desde la Junta se recuerda que es responsabilidad municipal garantizar el suministro de agua y mantener el núcleo urbano de Pradollano en condiciones óptimas, especialmente durante los periodos de máxima afluencia turística en Sierra Nevada.

El alcalde reconoce incidencias puntuales en la limpieza

Por su parte, el alcalde de Monachil, José Morales, ha señalado en declaraciones a Onda Cero Granada que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar y ha matizado que los cortes de agua son puntuales.

En cuanto a la limpieza de nieve, Morales ha explicado que esta tarea corresponde a una empresa adjudicataria municipal y que, de forma ocasional, se han producido descuidos puntuales en la retirada de nieve de las aceras. Estas incidencias han dificultado el acceso a cocheras, así como la circulación peatonal debido a la acumulación de nieve.

Sierra Nevada cierra la Navidad con cifras récord de afluencia

Mientras tanto, la estación de esquí de Sierra Nevada ha cerrado el periodo navideño —entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026— con una afluencia total de unas 185.000 personas, según datos de Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto invernal.

De ese total, 130.000 han sido esquiadores, mientras que 55.000 usuarios han disfrutado de actividades recreativas y del uso de telecabinas. Desde Cetursa han subrayado que Sierra Nevada ha presentado durante estas fechas “la mejor oferta esquiable de las últimas nueve temporadas”, con una media diaria de 80 kilómetros esquiables, superando los 100 kilómetros en buena parte del periodo.

Todas las zonas del dominio esquiable han permanecido abiertas, con todos los remontes en funcionamiento, gracias a las sucesivas nevadas registradas durante la Navidad, que han mejorado tanto la calidad como el espesor de la nieve. Las precipitaciones antes y después de la cabalgata de Reyes dejaron alrededor de 20 centímetros de nieve fría y seca, situando la estación en una “situación inmejorable”, según la gestora.

La ocupación hotelera media entre el 22 de diciembre y el 5 de enero se ha situado en torno al 70%, alcanzando picos del 90% o más en torno a Año Nuevo. El número de esquiadores ha oscilado entre los 5.000 diarios en jornadas marcadas por temporales y máximos de 15.000 esquiadores en los días de mayor afluencia.

Con cifras récord económicas y de visitantes en la principal estación de esquí andaluza, el debate se centra ahora en si los cortes de suministros básicos y las deficiencias puntuales en la limpieza urbana de Pradollano afectan a la imagen global de Sierra Nevada, no solo para los turistas, sino también para los vecinos residentes.