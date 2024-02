"No queremos ser delincuentes"

Si bien es cierto, tras dos días de protestas agrarias, hoy la jornada está siendo tranquila y solo un grupo de tractores se ha convocado en la rotonda de Purchil. En Vegas del Genil.

Las protestas se tensionaron ayer en Santa Fe, donde hasta seis personas resultaron detenidas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque cinco han quedado ya en libertad. La jornada se saldó con un balance de más de cuarenta denuncias puestas por la Guardia Civil relativas a la circulación. Asimismo, se contabilizaron más de quinientos manifestantes y cien tractores. En Onda Cero José Ángel Osuna, agricultor, nos asegura que su pretensión es que estas protestas sean pacíficas. Aunque, todo sigue en el aire. Y se pueden activar nuevas convocatorias este fin de semana con un objetivo: llegar a Madrid.

Por su parte, las principales asociaciones agrarias de Granada (ASAJA, COAG y UPA) aseveran que no secundan las protestas de estos dos días pasados. No se posicionan en contra. Si bien es cierto, las formas no han sido las deseadas. Escucha aquí a Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG

En el resto del país se prevé que se sumen este sábado a las protestas las grandes asociaciones agrarias. En Granada y el resto de Andalucía la campaña oficial de protestas de ASAJA, COAG o UPA comienza el 14 de febrero. El calendario de concentraciones autorizado de estas organizaciones regionales comienza el próximo miércoles. Será entonces cuando comiencen oficialmente las reivindicaciones de cara a junio; cuando tengan lugar las elecciones al Parlamento Europeo.

Para este viernes las tractoradas continuarán en la Puebla de Don Fadrique. En la comarca de Huéscar, en el norte de la provincia granadina. Justo el punto en el que han terminado este jueves las protestas. A lo largo de la mañana de este jueves volverán a este punto de la carretera A-330, con vehículos que está previsto que viajen desde localidades granadinas como las de Huéscar, Galera u Orce y almerienses como María o Topares (Vélez-Blanco).