Cuenta atrás para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

María Jesús Montero inicia la campaña electoral andaluza en Granada este jueves con un mitín en el Parque Miguel Ríos del Zaidín

Por ahora, se desconoce si estará acompañada por otros referentes socialistas.

Redacción

Granada |

Granada será uno de los primeros escenarios de la campaña electoral. María Jesús Montero iniciará la campaña electoral en Granada este jueves, a partir de las siete de la tarde, con un mitin previsto en el Parque Miguel Ríos, situado en el barrio del Zaidín.

La también exvicepresidenta del Gobierno y actual líder del PSOE andaluz ha elegido la capital granadina para dar el pistoletazo de salida a unos días decisivos antes de la cita con las urnas del próximo 17 de mayo.

Por el momento, no ha trascendido si algún dirigente nacional o autonómico del Partido Socialista acompañará a Montero en este arranque de campaña.

La campaña entra ya en su fase decisiva. Desde este jueves, los partidos intensificarán su agenda con mítines, encuentros ciudadanos y actos públicos por toda Andalucía. Atrás quedó la tradicional pegada de carteles a medianoche que durante décadas marcó el comienzo oficial de las elecciones. Desde este jueves, los partidos intensificarán su agenda con mítines, encuentros ciudadanos y actos públicos por toda Andalucía.

El reloj electoral avanza y ya queda menos para el 17 de mayo, fecha fijada para los comicios andaluces.

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