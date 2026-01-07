Hacienda devuelve más de 219 millones de euros en Granada tras tramitar el 98% de las devoluciones de la Renta

La campaña de la Renta 2024 se ha cerrado en la provincia de Granada con cerca de 497.000 declaraciones presentadas, lo que supone un incremento del 3% respecto al ejercicio anterior. Según los datos de la Agencia Tributaria, se ha tramitado ya el 98% de las devoluciones solicitadas, con un abono efectivo de más del 96% del importe reclamado.

En cifras absolutas, casi 309.000 contribuyentes granadinos han recibido su devolución antes de que finalizara el año, por un importe total superior a los 219 millones de euros.

Los resultados de la Renta 2024 son similares a la media nacional

A nivel estatal, Hacienda ha devuelto más de 13.000 millones de euros a más de 15,5 millones de personas, en una campaña marcada nuevamente por el aumento del uso de herramientas digitales para la presentación de declaraciones.

Desde el Ministerio se subraya la consolidación de nuevos canales que permiten realizar el trámite sin desplazamientos y, en muchos casos, de forma casi inmediata.

Impulso a los canales digitales: Renta Directa y app móvil

Entre las principales novedades, la Agencia Tributaria destaca la modalidad “Renta Directa”, junto con la aplicación móvil y el plan telefónico “Le Llamamos”. Estas opciones han permitido presentar millones de declaraciones, muchas de ellas en un solo clic, agilizando los plazos de gestión y reduciendo la carga administrativa presencial.

El Ejecutivo presenta estos datos como un éxito de gestión y de modernización del sistema tributario, especialmente en términos de rapidez y comodidad para el contribuyente.

Retenciones, plazos pendientes y brecha digital

No obstante, el balance también admite una lectura más crítica. Las devoluciones millonarias reflejan que a cientos de miles de contribuyentes se les ha retenido más dinero del debido durante meses. En el caso de Granada, esos 219 millones de euros han permanecido fuera de los bolsillos de las familias durante casi un año, en un contexto marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Además, alrededor de un 4% de los contribuyentes sigue pendiente de recibir su devolución, sin que se hayan detallado de forma clara los motivos ni los plazos previstos para resolver estos expedientes.

Por último, aunque la digitalización avanza, distintos colectivos —como personas mayores, población rural o ciudadanos con menores competencias digitales— continúan encontrando dificultades en el proceso. Para ellos, la simplificación anunciada no siempre resulta efectiva y el acceso a la declaración sigue dependiendo, en muchos casos, de ayuda externa.