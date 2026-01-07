Granada cierra la Navidad con más de 120 actos, refuerzo de seguridad sin incidencias y récord en reciclaje

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la planificación anticipada, la coordinación entre servicios municipales y la colaboración ciudadana como claves para el desarrollo de la Navidad 2025-2026, que se ha cerrado con un balance muy favorableen términos de seguridad, limpieza y participación.

Las principales citas, como la fiesta deFin de Año, el Heraldo Real y la Cabalgata de los Reyes Magos, se desarrollaron con una gran afluencia de público y sin incidencias reseñables, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas en algunos momentos.

El dispositivo especial de seguridad navideña se saldó casi sin incidencias, con un total de 5.748 servicios de Policía Local y la colaboración de más de 120 voluntarios de Protección Civil. Los refuerzos se centraron en los eventos de mayor afluencia y en la regulación del tráfico, el control del ocio y la venta ambulante no autorizada, además de la presencia en barrios mediante la Oficina Móvil de Patrulla de Barrio.

El balance municipal recuerda también la fallecimiento del concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ocurrido de forma repentina el 31 de diciembre.

Limpieza, reciclaje y récord de residuos recogidos

El Plan Especial de Limpieza de Navidad, operativo del 12 de diciembre al 7 de enero, permitió mantener la ciudad en condiciones óptimas gracias a un refuerzo medio diario de 30 operarios, que alcanzó hasta 66 efectivos en los días de mayor afluencia. Este dispositivo coincidió con el inicio de la nueva concesionaria del servicio, FCC Medio Ambiente.

Durante el periodo navideño se recogieron 6.039.470 kilos de residuos, de los que 423.640 kilos correspondieron a papel y cartón, 378.200 a envases y 194.280 a residuos orgánicos, lo que supone un incremento de la recogida selectiva y un récord de reciclaje, atribuido al refuerzo de rutas y a la mayor implicación ciudadana.

Más de 2.000 consultas en la nueva Oficina de Turismo

La nueva Oficina Municipal de Información Turística, ubicada en la calle Almona del Campillo, registró entre el 13 y el 29 de diciembre1.938 atenciones presenciales y 173 telefónicas. El 80% de las consultas procedieron de turismo nacional, principalmente de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y la provincia de Granada, mientras que el 20% correspondieron a visitantes internacionales, con Francia, Alemania, Reino Unido e Italia como principales mercados emisores.

Iluminación, actividades y dinamización económica

Bajo el lema ‘Granada nos une en Navidad’, la programación arrancó oficialmente el 29 de noviembre con el encendido del alumbrado, que combinó espectáculos de danza, ilusionismo y villancicos tradicionales. En total, se instalaron 2.458.956 puntos de luz LED repartidos entre el centro y los barrios, reforzando la apuesta por una iluminación sostenible y eficiente.

Espacios como el Poblado Navideño Inverland en el Paseo del Salón y su ampliación al Paseo del Violón se consolidaron como puntos de encuentro para las familias, junto a iniciativas tradicionales como el Mercado de Dulces Conventuales, el Mercado de Artesanía y el Mercado de Belenes, con impacto positivo en el comercio local y la hostelería.

El Belén Municipal y las tradiciones navideñas

El Belén Municipal incorporó este año una nueva portada exterior con referencias a la Alhambra y a la candidatura Granada 2031, además de mejoras en accesibilidad e iluminación LED. Las rutas de belenes y escaparates, integradas en el programa turístico, permitieron recorrer el casco histórico y reforzar la identidad cultural de la Navidad granadina.

La llegada del Heraldo Real y la Cabalgata de los Reyes Magos, adaptada a la previsión de lluvia con un recorrido más corto y en horario de mañana, mantuvieron una alta participación ciudadana y se desarrollaron con normalidad.