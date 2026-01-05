Granada adelanta la Cabalgata de Reyes a las 11:00 horas por las previsiones meteorológicas

La Cabalgata de los Reyes Magos 2026en Granada se celebrará finalmente en horario de mañana. Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota oficial, el desfile tendrá lugar este lunes 5 de enero, comenzando a las 11:00 horas y finalizando a las 14:00 horas en la Plaza del Carmen, con el objetivo de evitar las horas de mayor riesgo de precipitaciones.

Esta decisión se ha tomado tras analizar las previsiones meteorológicas, que apuntan a la posibilidad de lluvias durante la tarde, horario habitual del evento.

Nuevo recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en Granada

Además del cambio horario, el Consistorio ha anunciado un recorrido más corto para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la cabalgata. El itinerario definitivo será el siguiente:

Triunfo (salida)

Gran Vía

Reyes Católicos

Plaza del Carmen

Ayuntamiento de Granada (llegada y final)

Desde el Ayuntamiento han señalado que seguirán pendientes de la evolución de las lluvias, por lo que no se descartan nuevas modificaciones si las condiciones meteorológicas lo requieren.

Recepción oficial de los Reyes Magos antes de la cabalgata

La jornada comenzará mucho antes del inicio del desfile. Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos oficialmente por la alcaldesa de Granada a las 9,30 horas en la Puerta de la Justicia de la Alhambra.

Posteriormente, a las 10,15 horas, Sus Majestades los Reyes Magos realizarán una visita al Estadio de Los Cármenes, justo antes del comienzo de la Cabalgata de Reyes.