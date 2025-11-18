La A-44 reabre al tráfico este viernes tras completar la reparación principal del Viaducto de Rules

Reapertura completa de la A-44 antes del puente y la Navidad

Las obras comenzaron en septiembre tras detectarse daños en el Viaducto de Rules debido a la inestabilidad de la ladera sur del embalse. Para proteger a trabajadores y usuarios, se llevó a cabo el corte total de diez kilómetros de la vía, desde el punto kilométrico 165 al 175.

Durante estos meses se han habilitado turnos de trabajo de 24 horas, incluidos fines de semana, con el objetivo, según el Ministerio, de minimizar el impacto sobre los desplazamientos. La reapertura está prevista para el 21 de noviembre, con posibilidad de adelanto si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Próximos cortes y desvíos previstos en la A-44

Pese a la reapertura, el Ministerio avanza que entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2026 será necesario un nuevo corte de la A-44 entre los enlaces 167 (Ízbor) y 175 (Vélez de Benaudalla–Órgiva).

Para garantizar la fluidez del tráfico en este periodo, se habilitarán itinerarios alternativos señalizados:

Sentido Motril: desvío obligatorio por la N-323 desde el enlace 167, con preferencia de paso en intersecciones. En el kilómetro 175,150 se podrá acceder a la A-346 para reincorporarse a la A-44, o continuar por la N-323.

Sentido Granada: desvío igualmente obligatorio por la N-323 desde el enlace 175 y conexión posterior con la A-346. A partir del kilómetro 175,150 se mantendrán dos carriles de subida hasta reenganchar con la autovía en el punto kilométrico 166,200.

El objetivo de estos trabajos es permitir completar la colocación de nuevos apoyos, la transferencia de cargas desde la pila 4 a la nueva pila 5 y diversas actuaciones en los estribos, el aglomerado y las juntas de dilatación.