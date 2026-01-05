El paso del temporal por Granada activa avisos amarillos por lluvias y nevadas

La jornada viene marcada por precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que puedan ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en el litoral granadino, donde además podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales.

Uno de los aspectos más destacados del episodio meteorológico es la bajada de la cota de nieve, que descenderá progresivamente hasta situarse entre 400 y 500 metros al final del día, mientras que durante el aviso amarillo se espera nieve por encima de los 900-1.000 metros.

Las temperaturas experimentan un descenso generalizado, que será localmente notable en las mínimas, registrándose los valores más bajos al final de la jornada. En las sierras se esperan heladas débiles a moderadas, mientras que los vientos serán flojos a moderados y de dirección variable.

Aviso amarillo por nevadas en Guadix y Baza

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por nevadas en las comarcas de Guadix y Baza, con peligro bajo, desde las 12:00 horas y hasta las 23:59.

Acumulación prevista: hasta 3 centímetros de nieve en 24 horas

Probabilidad: entre 40% y 70%

Zonas afectadas: Guadix y Baza

Cota de nieve: bajando hasta 900-1.000 metros

En Baza, el mal tiempo se hará notar especialmente durante la segunda mitad del día, coincidiendo con este episodio de nevadas.

Alerta amarilla por lluvias en la costa granadina

La costa de Granada también permanece bajo aviso amarillo por lluvias, igualmente con peligro bajo, desde las 10:00 hasta las 23:59 horas.

Hasta 15 mm en una hora, con tormentas ocasionales

Hasta 40 mm en 12 horas, también acompañadas de tormentas

Probabilidad: entre 40% y 70%

Estas precipitaciones podrían ser localmente intensas, especialmente en el litoral.

Temporal en Granada capital y el área metropolitana

En Granada capital y su área metropolitana, lo peor del temporal se espera por la tarde, entre las tres y las diez de la noche. Se prevén cielos muy nublados, lluvias escasas y posibles tormentas.

Por el momento, la única incidencia destacada es el corte de la carretera A-395 de acceso a Sierra Nevada. El resto de la red viaria funciona con normalidad.