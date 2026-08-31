Evacuado al hospital un hombre de 70 años tras incendiarse la cocina de su vivienda en Armilla

El suceso ha ocurrido alrededor de las 15.20 horas de este domingo en una vivienda situada en la calle Lope de Vega de Armilla. En ese momento, el teléfono de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso que alertaba de un incendio localizado en la cocina del inmueble.

Tras recibir la llamada, el servicio coordinador activó a los Bomberos, la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desplazaron efectivos hasta el lugar.

Los sanitarios que acudieron a la vivienda atendieron al hombre, de 70 años, y confirmaron posteriormente su traslado al Hospital San Cecilio de Granada para recibir asistencia médica.

Por su parte, los bomberos lograron extinguir el incendio y, una vez controladas las llamas, procedieron a ventilar la vivienda afectada.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de salud del hombre ni sobre las causas que pudieron originar el incendio en la cocina.