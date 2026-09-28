El Ayuntamiento de Granada cierra 2025 con 25,56 millones de resultado positivo

El Ayuntamiento de Granada cerró el ejercicio de 2025 con un resultado presupuestario positivo de 25,56 millones de euros y asegura haber cumplido por primera vez de forma simultánea los cinco parámetros exigidos por el Plan de Ajuste. Las cuentas municipales reflejan 370,9 millones de euros de ingresos reconocidos, 30,2 millones más de lo previsto inicialmente, una diferencia que permitió compensar el aumento del gasto y cerrar el ejercicio en positivo.

El resultado supone un nuevo paso en la evolución de las cuentas municipales de Granada, según el equipo de gobierno, que ha utilizado estos datos para respaldar ante el Ministerio de Hacienda su solicitud para abandonar el Plan de Ajuste y recuperar una mayor autonomía financiera. No obstante, Granada continúa sometida al plan mientras Hacienda no autorice su salida.

Más ingresos de los previstos para compensar el aumento del gasto

El presupuesto municipal de 2025 contemplaba inicialmente 330,9 millones de euros de gastos, pero las obligaciones reconocidas finalmente ascendieron a 345,3 millones, unos 14,4 millones más de lo previsto.

La diferencia quedó compensada por el comportamiento de los ingresos. El Ayuntamiento había calculado inicialmente unos ingresos de 340,6 millones de euros, pero finalmente reconoció 370,9 millones, es decir, 30,2 millones más de lo presupuestado. El Consistorio atribuye las previsiones iniciales a criterios de prudencia.

El resultado de esta liquidación es un saldo presupuestario positivo de 25,56 millones de euros, según los datos difundidos por el Ayuntamiento.

La liquidación de 2025 refleja, según el Consistorio, el cumplimiento simultáneo de los cinco indicadores incluidos en el Plan de Ajuste: ahorro neto, estabilidad presupuestaria, remanente de tesorería positivo, periodo medio de pago a proveedores y endeudamiento.

Uno de los datos destacados es precisamente el remanente positivo de tesorería para gastos generales, que alcanza los 7,35 millones de euros. De esta cantidad, 3,63 millones se han destinado a las necesidades de financiación del transporte público y otros 3,72 millones de euros se han propuesto para amortizar anticipadamente deuda municipal.

El cumplimiento de estos indicadores es el argumento utilizado por el equipo de gobierno para solicitar al Ministerio de Hacienda la salida del Plan de Ajuste, una petición que todavía debe ser resuelta.

La deuda municipal baja en más de 50 millones durante el mandato

La evolución de las cuentas también se refleja en el endeudamiento del Ayuntamiento de Granada. Según los datos aportados por el Consistorio, la deuda financiera se situaba en 122 millones de euros en mayo de 2026, frente a los 165 millones existentes al inicio del actual mandato.

El Ayuntamiento asegura que desde entonces ha continuado reduciendo esa deuda hasta acumular una disminución de más de 50 millones de euros durante el mandato, una reducción a la que contribuirá también la amortización anticipada de 3,72 millones prevista con cargo al remanente de 2025.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha defendido que estos resultados permiten respaldar la petición de salida del Plan de Ajuste y ha señalado que el objetivo es recuperar un mayor margen de decisión sobre los recursos municipales.

El periodo de pago a proveedores cae de 70 a menos de 24 días

Otro de los indicadores que destaca el Ayuntamiento es el periodo medio de pago a proveedores. Cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión municipal en 2023, este indicador se situaba en 70,18 días.

Según los últimos datos aportados por el Consistorio, correspondientes a agosto de 2026, el plazo se ha reducido hasta los 23,89 días, por debajo del límite legal de 30 días. En julio de 2024, el Ayuntamiento consiguió situar por primera vez en diez años este indicador por debajo de ese umbral.

La evolución mensual más reciente también muestra esta tendencia: el periodo medio de pago fue de 20,02 días en abril, 19,62 en mayo, 19,31 en junio, 19,69 en julio y 23,89 días en agosto.

El patrimonio neto municipal aumenta en 45 millones

La liquidación también refleja un incremento del patrimonio neto del Ayuntamiento de Granada, que pasó de 811,55 millones de euros en 2024 a 856,74 millones en 2025.

Esto supone un aumento de 45,19 millones de euros en un año. El equipo de gobierno vincula este dato a la evolución favorable de la situación patrimonial de las arcas municipales.

Jorge Saavedra ha señalado que la liquidación de 2025 confirma, a juicio del gobierno municipal, la evolución de las cuentas y ha defendido que el objetivo de recuperar la autonomía financiera es disponer de mayor capacidad para decidir sobre los recursos y mantener las inversiones y los servicios públicos.