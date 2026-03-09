Armilla reunirá a expertas internacionales en feminismo con una charla de Nevenka Fernández sobre acoso sexual

El municipio de Armilla celebrará los próximos 9 y 10 de abril de 2026 la tercera edición del Congreso Internacional Feminista Ciudad de Armilla, un encuentro que reunirá a expertas, investigadoras, activistas y profesionales para debatir sobre igualdad, derechos de las mujeres y retos del feminismo en el siglo XXI.

La cita tendrá lugar en el Teatro Municipal de Armilla y contará con un programa multidisciplinar que abordará cuestiones como el acoso sexual, la violencia de género, la comunicación política con perspectiva feminista o la educación en igualdad.

Nevenka Fernández hablará sobre acoso sexual

Uno de los momentos más destacados del congreso será la participación de Nevenka Fernández, economista y exconcejala de Hacienda de Ponferrada, conocida por ser la primera mujer en España que logró la condena judicial de un cargo político por acoso sexual.

Su intervención se realizará por videoconferencia y consistirá en una conversación con la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, centrada en el análisis del acoso sexual y la evolución de la lucha feminista frente a este tipo de violencia.

Ponencias sobre feminismo, masculinidad y educación

El programa del jueves 9 de abril incluirá también la participación de Nuria Varela, escritora, periodista y especialista en violencia de género, que abordará los retos y desafíos del feminismo en el siglo XXI.

Durante la jornada se celebrará además una mesa de debate sobre comunicación política con perspectiva de género, organizada con la colaboración de la Asociación de Comunicación Política.

Ya por la tarde, el sociólogo Olmo Morales ofrecerá la conferencia “La subjetividad masculina y el abordaje del cambio en los hombres”, centrada en el papel de las masculinidades en la transformación social.

La jornada continuará con otras intervenciones académicas como la de Paula Reyes, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, que analizará la coordinación de parentalidad como posible forma de violencia institucional, o la ponencia de María Estefanía García sobre el sexismo en las aulas.

Durante la tarde del jueves también se desarrollará la grabación de un podcast en directo con entrevistas a participantes del congreso, organizado en colaboración con la asociación Comunicadoras Granada, con el objetivo de amplificar el debate feminista y acercarlo a nuevos públicos.

Derechos sexuales, prostitución y conflictos bélicos

La jornada del viernes 10 de abril continuará con nuevas ponencias de carácter internacional. Entre ellas destaca la intervención de Amelia Tiganus, escritora y activista abolicionista, que ofrecerá la conferencia “Las conexiones entre violencia sexual, pornografía y prostitución”.

El programa se completará con la participación de la activista jurídica y feminista magrebí Noor Ammar Lamarty, que abordará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en contextos de guerra y conflicto.