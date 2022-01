El Granada CF pierde en Getafe con preocupantes fallos defensivos

El Granada CF perdió ayer en Getafe y rompió así la racha de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. Una trayectoria que le ha permitido alejarse siete puntos del descenso a segunda división. Pero a pesar de que el partido no era dramático en cuanto a consecuencias clasificatorias, el conjunto rojiblanco se tomó el partido con demasiada relación. Además lo errores defensivos condenaron a los de un Robert Moreno, que tampoco estuvo acertado en la elección del once inicial, que fue netamente inferior a los azulones, que merecieron ese contundente resultado de cuatro goles a dos. Es preocupante la baja forma de jugadores como Domingos Duarte, cuya participación fue realmente desafortunada. El técnico, sus múltiples asesores y el club, en general, tendrán que determinar qué le sucede al portugués, que demuestra no encontrarse en las mejores condiciones para jugar al más alto nivel. El problema ya no es ese, es que nadie del cuerpo técnico hubiera adelantado esa circunstancia que fue letal para el resultado final del encuentro.

El domingo, Granada CF - Atlético Osasuna

El domingo llega el Atlético Osasuna a Los Cármenes, con múltiples problemas en defensa debido a los positivos Covid, que han dejado la zaga rojilla en cuadro, ya que los dos centrales titulares, Unai García y David García, dieron positivo durante la semana y ya no pudieron actuar con su equipo en Vigo. Sería una oportunidad de oro para que los rojiblancos sumaran la sexta victoria de la temporada.