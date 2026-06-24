Vegas del Genil reduce su deuda en 5,5 millones y proyecta un nuevo puente sobre el Genil para los agricultores

El Ayuntamiento de Vegas del Genil ha logrado reducir su deuda municipal en 5,5 millones de euros durante los tres primeros años del actual mandato, según ha explicado la alcaldesa, María Carmen Ros, quien también ha avanzado la construcción de un nuevo puente sobre el río Genil para facilitar el acceso de los agricultores a sus explotaciones.

La regidora, que gobierna en coalición con Vox desde 2023, asegura que la estabilidad del equipo de gobierno ha permitido impulsar proyectos prioritarios en materia económica, seguridad e infraestructuras, en un municipio de unos 13.000 habitantes formado por los núcleos de Purchil, Belicena y Ambroz.

Reducción de la deuda municipal

Ros ha señalado que el principal objetivo del actual mandato ha sido sanear las cuentas del Ayuntamiento. Según ha explicado, el Consistorio contaba con una deuda cercana a los nueve millones de euros al inicio de la legislatura, una cifra que se ha reducido en 5,5 millones.

La alcaldesa ha destacado además la amortización anticipada de 633.000 euros de un préstamo heredado del anterior mandato, una operación que permitirá liberar recursos para nuevas inversiones municipales.

El presupuesto municipal supera actualmente los 10 millones de euros, aunque el Ayuntamiento continúa sometido a un plan de ajuste derivado de préstamos anteriores.

Demanda de un instituto y nuevas viviendas

Uno de los principales retos del municipio es la construcción de un instituto propio. Según la alcaldesa, alrededor de 600 estudiantes deben desplazarse diariamente a centros educativos de Granada capital.

El Ayuntamiento trabaja actualmente para conseguir los terrenos necesarios, aunque la disponibilidad de suelo está condicionada por las limitaciones urbanísticas y la protección de amplias zonas de la Vega.

Respecto a la vivienda, Ros reconoce que existe una demanda creciente entre la población joven, aunque admite que el Consistorio dispone de poco suelo público para impulsar promociones de vivienda protegida.

Más seguridad y nuevas instalaciones policiales

La seguridad ha sido otra de las prioridades del equipo de gobierno. El Ayuntamiento ha invertido cerca de 180.000 euros en la instalación de 39 cámaras de videovigilancia distribuidas por el municipio.

Además, el Consistorio proyecta un nuevo centro integral de seguridad que albergará dependencias de la Policía Local, Protección Civil y un espacio para la Guardia Civil.

Actualmente se encuentran en proceso de selección tres nuevas plazas de Policía Local para reforzar una plantilla que cuenta con cuatro agentes.

Un puente para sustituir el vado del Genil

La desaparición del vado inundable sobre el río Genil, eliminado por motivos de seguridad por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, continúa siendo una de las principales reivindicaciones del sector agrícola. La alcaldesa ha anunciado que la Diputación de Granada ya ha redactado un proyecto para construir un nuevo puente y una rotonda de acceso, con una inversión estimada de alrededor de 1,5 millones de euros.

El objetivo es facilitar el acceso a numerosas explotaciones agrícolas situadas al otro lado del río y evitar que los agricultores tengan que realizar largos rodeos utilizando la autovía.

Mejora de la limpieza y externalización de servicios

Ros también ha defendido la externalización de algunos servicios municipales, como la limpieza viaria y la ayuda a domicilio, una decisión que, según afirma, estuvo condicionada por la situación económica del Ayuntamiento.

En el caso de la limpieza, el nuevo contrato ha permitido ampliar el servicio a los siete días de la semana. La alcaldesa asegura que ya se están apreciando mejoras en el estado de las calles. Respecto a la ayuda a domicilio, ha explicado que las trabajadoras pudieron incorporarse a la nueva empresa adjudicataria de manera voluntaria.

Fiestas y futuro político

A un año de las próximas elecciones municipales, María Carmen Ros no oculta su intención de volver a encabezar la candidatura del Partido Popular y aspira a obtener la mayoría absoluta. La alcaldesa ha confirmado además el inicio de las fiestas de Vegas del Genil, cuyo principal concierto será el de Camela, una de las actuaciones destacadas de la programación festiva de este año.