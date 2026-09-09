Los terremotos reducen un 12% la ocupación hotelera en Granada capital durante la segunda quincena de agosto

Los terremotos registrados en Granada durante la segunda quincena de agosto han tenido un impacto notable en el turismo de la capital. Según el presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, la planta hotelera de la ciudad ha registrado alrededor de un 12% menos de ocupación durante esa parte del mes, mientras que el impacto no se habría dejado notar de la misma manera en la Costa Tropical.

García ha explicado en Onda Cero Granada, durante el espacio de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, que los movimientos sísmicos, unidos a las olas de calor, han condicionado el verano y han provocado que muchos granadinos optaran por desplazarse hacia las zonas de costa.

El presidente de los hosteleros granadinos considera fundamental trasladar un mensaje de tranquilidad y normalidad tanto a los turistas como a los propios residentes. García recuerda que Granada es una ciudad sísmica, pero subraya que sus edificios, especialmente los establecimientos hoteleros, están construidos teniendo en cuenta estas circunstancias.

"Tenemos una ciudad segura a nivel de construcciones", ha señalado, defendiendo la necesidad de reforzar la imagen de Granada como destino turístico seguro.

La Federación de Hostelería, junto con otras instituciones como el Ayuntamiento de Granada, la Diputación, Cámara Granada y la Universidad, ha participado en el impulso de un mensaje positivo para recuperar la confianza de los visitantes y evitar que el miedo a los terremotos perjudique a uno de los principales motores económicos de la provincia.

En este sentido, Gregorio García insiste en que Granada vive del turismo y que administraciones, empresarios y trabajadores deben trabajar conjuntamente para proteger esta actividad.

Septiembre y octubre, meses clave para el turismo

El sector afronta ahora el inicio de septiembre, uno de los periodos de mayor actividad turística en Granada. Según García, tanto septiembre como octubre forman parte de la temporada alta de la ciudad, por lo que la evolución de las reservas durante las próximas semanas será especialmente importante.

El objetivo es recuperar la normalidad después de un verano marcado por factores que han condicionado la actividad turística y transmitir a los potenciales visitantes que Granada continúa siendo un destino seguro.

Nuevo convenio para los trabajadores de la hostelería

Durante la entrevista, el presidente de la Federación de Hostelería también ha valorado el acuerdo alcanzado con los sindicatos para el nuevo convenio colectivo del sector de la hostelería en Granada.

El acuerdo contempla una subida salarial acumulada del 10,8% durante tres años. Según ha explicado García, el incremento previsto parte de un 3,7% este año, seguido de aumentos del 3,4% en los dos ejercicios siguientes.

El representante empresarial ha destacado la importancia de haber acercado posturas y alcanzar un acuerdo sin prolongar las negociaciones. "Las empresas no somos nada sin trabajadores", ha señalado, defendiendo la necesidad de que empresarios y empleados lleguen a consensos que permitan garantizar la estabilidad del sector.