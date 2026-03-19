El Parque Nacional de Sierra Nevada refuerza su red de centros de visitantes para impulsar la educación ambiental

El Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada continúa reforzando su apuesta por la educación ambiental con la mejora y modernización de sus centros de visitantes, considerados una herramienta esencial para divulgar los valores de este espacio protegido.

Francisco de Asís Muñoz ha subrayado que estos espacios permiten acercar al público la riqueza natural del parque, desde su biodiversidad hasta sus características geológicas y paisajísticas, en un entorno accesible tanto para visitantes individuales como para grupos organizados.

Dos centros renovados y estratégicamente ubicados

Actualmente, Sierra Nevada cuenta con dos centros de visitantes principales. El más cercano a la ciudad de Granada es el del Dornajo, situado en la carretera de acceso a la estación de esquí. El segundo se encuentra en Laujar de Andarax, en la provincia de Almería, recientemente reinaugurado tras una profunda remodelación.

Este último ha experimentado una transformación integral de sus espacios interiores, incorporando salas dinámicas, áreas de trabajo multifuncionales y zonas de proyección que facilitan una experiencia más interactiva y didáctica.

Parque Nacional de Sierra Nevada: más de 9.000 especies y un patrimonio único

Uno de los grandes atractivos que se difunden en estos centros es la extraordinaria biodiversidad de Sierra Nevada, con más de 9.000 especies, muchas de ellas endémicas. Esta singularidad convierte al parque en un enclave único en Europa, especialmente por su combinación de alta montaña y clima mediterráneo.

Los contenidos expositivos incluyen información sobre geología, ecosistemas, fauna y flora, además de elementos visuales como maquetas de especies emblemáticas que permiten al visitante comprender mejor la dimensión real de este patrimonio natural.

Educación ambiental y actividades para escolares

Los centros de visitantes tienen una orientación especialmente pedagógica, con programas dirigidos a escolares y colectivos que buscan fomentar el conocimiento y la conservación del entorno.

A esta labor se suman las aulas de naturaleza, ubicadas en puntos como Dílar o El Padul, donde los participantes pueden convivir durante varios días en contacto directo con el medio natural, desarrollando actividades prácticas sobre el terreno.

Nuevos proyectos del Parque Natural de Sierra Nevada: un centro en Pampaneira

Dentro de la estrategia de mejora, el parque ya trabaja en la creación de un nuevo centro de visitantes en Pampaneira, uno de los principales accesos a Sierra Nevada. Este proyecto busca ampliar la red de infraestructuras y facilitar aún más el acceso a la información para visitantes y turistas.

Con estas iniciativas, el Parque Nacional de Sierra Nevada refuerza su compromiso con la divulgación, la sostenibilidad y la conservación, consolidándose como uno de los grandes referentes medioambientales del sur de Europa.