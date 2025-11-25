ENTREVISTA

La empresa granadina TifloActiva crea maquetas inteligentes para conseguir un turismo más accesible a personas con discapacidad

El CEO de Tifloactiva Innovación, Daniel Cucharero, ha explicado cómo su empresa granadina desarrolla tecnología háptica cutánea para crear maquetas inteligentes que eliminan barreras sensoriales, físicas y cognitivas, durante una entrevista en Onda Cero Granada. La empresa, recientemente galardonada con el primer premio del sexto Premio de Emprendimiento Social La Noria, ha creado un sistema que permite a las personas ciegas tener mayor autonomía en espacios expositivos mediante el uso del tacto, aunque posteriormente ampliaron su alcance a otros colectivos.

Redacción

Granada |

"Nuestra propuesta de valor es democratizar el acceso a la cultura del patrimonio mediante tecnologías accesibles", ha señalado Cucharero, explicando que las maquetas incluyen receptores hápticos en zonas de interés que proporcionan información precisa cuando el usuario las toca. El sistema incorpora múltiples funcionalidades como iluminación LED programable con fibra óptica para personas con baja visión, lengua de signos para personas sordas, versiones infantiles, menús adaptados para personas con movilidad reducida y pictogramas en pantalla táctil para necesidades cognitivas.

Según Cucharero, uno de los puntos fuertes del proyecto es que "desde una única pieza o un mismo objeto, todo el mundo puede acceder a la cultura", evitando así la fragmentación de soluciones como audioguías, códigos QR o intérpretes de lengua de signos que no siempre están disponibles. Las maquetas funcionan como ordenadores conectados mediante Internet de las Cosas, lo que permite actualizarlas a distancia e implementar nuevos idiomas o versiones. La empresa trabaja actualmente en incorporar inteligencia artificial para que reconozcan automáticamente las necesidades especiales de cada usuario.

Respecto a los desafíos de operar desde Granada, Cucharero ha destacado ventajas económicas y facilidades para encontrar instalaciones adecuadas, aunque señala dificultades para darse a conocer fuera y para la captación de talento, si bien esto último está cambiando debido al alto coste de vida en grandes ciudades.

