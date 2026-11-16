La FAMP presenta los resultados del programa piloto de datos abiertos mODILABS puesto en marcha en Alboloduy, Mengíbar y Pilas

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha presentado los resultados de la acción piloto mODiLABS de datos abiertos, desarrollada en los tres Puntos Vuela participantes en el programa: Alboloduy (Almería), Mengíbar (Jaén) y Pilas (Sevilla). Durante la jornada, celebrada en la Oficina de Turismo Inteligente del Ayuntamiento de Sevilla, en FIBES, han participado junto a la FAMP, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Digital de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, los municipios participantes y el Consorcio Puntos Vuela de Andalucía. Asimismo, ha contado con la participación de los integrantes internacionales del proyecto eurupeo OD4GROWTH.

Durante la apertura, la Secretaria General de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado el valor de los datos abiertos; “nos sirven para comprender mejor nuestros territorios, tomar decisiones más fundamentadas y ofrecer mejores respuestas a la ciudadanía. Para la FAMP, este proyecto ha supuesto una oportunidad de aprendizaje interregional, pero sobre todo una oportunidad para trasladar ese aprendizaje a la realidad de nuestros municipios”. El DEMO-DAY ha servido para poner en común los resultados y aprendizajes de la metodología mODiLABS, mostrando el potencial de los datos abiertos para dar respuesta a retos locales. El encuentro ha permitido activar compromisos para la continuidad, transferencia y escalabilidad del modelo.

El programa piloto mODiLABS ha sido una iniciativa del proyecto OD4GROWTH, cofinanciado por el Programa INTERREG EUROPE, en el que participa la FAMP junto a otras ocho organizaciones europeas, y liderado por la Región italiana del Véneto, orientada a promover nuevas metodologías de trabajo colaborativo mediante la creación de un modelo de Laboratorio Municipal de Innovación para el uso de Datos Abiertos, concebido como un espacio estratégico de datos abiertos para buscar soluciones innovadoras a los desafíos que afrontan los territorios.

Yolanda Sáez ha subrayado la oportunidad de conocer la experiencia de los Laboratorios de Innovación de la Región del Véneto, su modelo, instrumentos y metodologías, para “convertir el aprendizaje en un modelo propio de Laboratorio Municipal de Datos Abiertos para la Innovación. Se trata de espacios de innovación pública y de co-creación, un lugar de encuentro entre la Administración local, la ciudadanía, las empresas y los centros de conocimiento. Un espacio en el que los datos se transforman en información; la información, en conocimiento; y el conocimiento, en decisiones y soluciones que pueden mejorar la vida de las personas”.

Del mismo modo, ha reconocido el acompañamiento de la Agencia Digital de Andalucía, Socio Asociado de OD4GROWTH, haciendo hincapié en que “la innovación pública no se construye desde una única organización: necesita alianzas, capacidades compartidas y una verdadera voluntad de cooperación. El fin último del proyecto es que “permanezca en el tiempo, y los laboratorios municipales puedan consolidarse como espacios estables de innovación; que la metodología pueda transferirse a nuevos municipios; y que la utilización de los datos abiertos se integre progresivamente en el diseño y la evaluación de las políticas públicas locales”, afirmó. “Los municipios -añadió- necesitan instrumentos que les permitan anticipar sus retos, tomar decisiones basadas en evidencias y generar soluciones con la participación de quienes conocen y viven el territorio. Los Laboratorios Municipales de Datos Abiertos para la Innovación pueden ser uno de esos instrumentos, el punto de partida de un nuevo modelo de innovación municipal en Andalucía”.

Por su parte, la Secretaria General de Desafío Demográfico y Equilibrio Territorial. Consejería de inteligencia artificial, desarrollo digital y administración pública de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando por el municipalismo desde diferentes perspectivas. “Los datos los utilizamos todos los días, todas las instituciones. El fin fundamental es que lleguen a los ayuntamientos y sirvan para la toma de decisiones, es decir, poner la tecnología al servicio de las personas. En definitiva, utilizar mejor la información para obtener mejores resultados”.

Igualmente, Manola Tegon, de la Dirección de ICT y Agenda Digital de la Región del Véneto, socio líder de OD4GROWTH, ha reiterado el valor añadido que ha supuesto para el proyecto OD4GROWTH y el consorcio internacional el desarrollo de ésta acción piloto, destacando el aprendizaje interregional y la transferencia de la experiencia italiana al contexto municipal andaluz.

Federico Rollán, técnico de Transformación Digital en Sevilla City Office del Ayuntamiento de Sevilla remarcó el papel de las personas detrás de los datos, “para que vayamos dando mejores servicios, más eficientes, a nuestros ayuntamientos, empresas, y ciudadanía como eje central”.

Tras la mesa de apertura, la Directora del Departamento de Proyectos, Teresa Muela ha expuesto la metodología desarrollada durante la acción piloto. Cristina Puente, responsable de Proyectos TIC de la Agencia Digital de Andalucía ha expuesto experiencias de éxito de la Junta de Andalucía en un bloque presentado por Carmen León Bertrand, subdirectora de Sociedad Digital de la ADA. En el diálogo “Tres municipios, tres retos, un método” han intervenido los agentes de innovación n de los Puntos Vuela en los municipios piloto (Alboloduy, Mengíbar y Pilas) M.ª José Padilla, Juan Acosta, y Manuel Jesús Cabello. Se han compartido experiencias, detallando los retos identificados: Alboloduy se centró en el desafío demográfico y el desarrollo territorial; Mengíbar, en el impulso del turismo local; y Pilas, en la optimización de la actividad agrícola, con especial atención al sector olivarero.

El informe de resultados y el análisis de viabilidad han sido presentados por Isaac Matamoros, con la introducción de M.ª Ángeles Ruiz, responsable de la Oficina S4Andalucía de TRADE, ha puesto de manifiesto que el resultado global es positivo, habiendo avanzado desde la sensibilización y capacitación hacia la generación y estructuración de propuestas de innovación basadas en datos abiertos, reforzando la conexión entre los aprendizajes del piloto, la innovación pública municipal y la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía.

El encuentro ha contado también con la participación de la Región de Véneto, cuyo equipo técnico ha presentado el modelo de innovación implantado en su territorio y ha establecido una comparativa con la experiencia piloto andaluza, poniendo en común ambos enfoques. Paolo Carlucci, representante de la Región del Véneto en OD4GROWTH, ha realizado la lectura comparada entre el modelo italiano y el piloto andaluz, en una sesión compartida con Inmaculada Guerrero Alés, del Departamento de Proyectos de la FAMP.

Posteriormente, se ha celebrado un diálogo abierto moderado por José Antonio Garrido, Coordinador de la Secretaria General de la FAMP y protagonizado por los alcaldes de Alboloduy, Sonia M.ª Guil; Mengíbar, Juan Bravo, y la delegada de nuevas tecnologías de Pilas, Ángela Belén Juárez, orientado a identificar las condiciones de gobernanza, las capacidades necesarias y las alianzas que permitan trasladar este modelo municipal.

El bloque final ha reunido a José Antonio Garrido y Juan Luis Cruz, director general del Consorcio Puntos Vuela de Andalucía presentó la Declaración de Sevilla por el Dato Abierto y la Innovación, que lo reconoce como bien público, orienta la innovación hacia los retos del territorio y plantea los Laboratorios Municipales como instrumentos estables, apoyados en la colaboración, la capacitación local, la evaluación y la cooperación entre municipios. Se destaca el papel de los Puntos Vuela, nodos de proximidad para la participación y la innovación, y la FAMP como acompañamiento, capacitación y transferencia intermunicipal. Vincula el modelo con la S4Andalucía y reclama un marco de colaboración multinivel que combine recursos de todas las administraciones, sin renunciar a las oportunidades del próximo marco europeo.

La FAMP remitirá la Declaración a la Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía, responsable del Grupo de Trabajo de Transformación Digital de la S4Andalucía, con el objetivo de que los laboratorios sean valorados como instrumentos financiables, flexibles y asumibles por los gobiernos locales, especialmente por los municipios pequeños y medianos.

La FAMP también celebró una jornada de dos días en Níjar (Almería) enmarcada en el proyecto europeo COASTRUST