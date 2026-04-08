La FAMP presenta el Plan de Formación Continua 2026 con una apuesta por la innovación, la eficiencia y la excelencia en la administración local

Durante la presentación, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado “el papel fundamental de los ayuntamientos como la administración más cercana y principal vía de acceso a servicios públicos esenciales, desde servicios sociales al abastecimiento de agua o el transporte urbano. En un contexto marcado por recientes crisis sanitarias, económicas y sociales, exigen respuestas eficaces con recursos limitados”. Ante esta realidad, “la FAMP reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la administración local a través de la formación continua, la innovación en la gestión y la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Balance del Plan 2025

El Plan de Formación 2025 cierra con un balance muy positivo, con más de 15.200 personas participantes procedentes de 695 entidades locales andaluzas. En total, se ofertaron cerca de 35.000 plazas y más de 10.000 horas de formación, alcanzando una valoración media de 4,52 sobre 5. “Estos resultados reflejan tanto el compromiso del personal técnico local con la mejora continua como la necesidad creciente de formación especializada en el ámbito municipal”, subrayó Sáez.

Sobre esta base, el nuevo Plan para 2026 se articula en torno a dos ejes estratégicos: la eficiencia y la excelencia. El objetivo es “impulsar la modernización de la administración local mediante la innovación en los procesos administrativos y la mejora de la calidad de los servicios públicos”. El programa contempla una oferta formativa amplia y diversa, con más de 300 acciones que abarcan todas las áreas de la gestión municipal, incorporando nuevas temáticas como inteligencia artificial, ciberseguridad, eficiencia energética, movilidad eléctrica, gestión catastral o digitalización turística. Hasta la fecha, más de 11.400 personas han solicitado participar en el Plan 2026, de unas 600 entidades locales. El Plan incorpora además criterios de flexibilidad y accesibilidad, potenciando la teleformación.

Jornada sobre gestión del agua

La presentación del Plan se ha llevado a cabo en paralelo a una jornada técnica centrada en la planificación ambiental municipal y el ciclo integral del agua, un ámbito clave en el contexto actual de transición ecológica. La economía circular, la gestión eficiente del agua, la adaptación al cambio climático y la planificación de residuos, en línea con los retos marcados por la agenda europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible han centrado las mesas técnicas con ponentes expertos. Yolanda Sáez ha indicado “la importancia de la cooperación entre administraciones, sector privado y ciudadanía para avanzar hacia modelos de gestión pública más sostenibles y eficientes”. Ha reclamado que “se tenga en cuenta a las entidades locales para redactar las normativas, porque son las que las trasladan al territorio, y no siempre viene acompañada de medios técnicos y económicos adecuados”.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha puesto como ejemplo de eficiencia en el uso del agua y de impulso de la economía circular al sector hortofrutícola local, mostrando cómo "el modelo agrícola almeriense aprovecha al máximo todos los recursos y genera el menor impacto en el entorno". También ha incidido en "la apuesta por la economía circular, a través de la valorización y reutilización de los subproductos que genera la actividad agrícola". Góngora ha apuntado la capacidad para aprovechar cada gota de agua: "la sostenibilidad hídrica es el principal reto", ante lo que ha marcado como clave "aprovechar todas las fuentes hídricas disponibles", especialmente la desalación, reutilización y depuración.

Igualmente, el comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Alejandro Dorado, ha felicitado a la FAMP por su papel “para abordar la transición ecológica de los municipios en el sentido más amplio. Cuestiones importantes que hay que abordar con urgencia, teniendo en cuenta que la economía circular es una palanca que va más allá de la gestión de residuos, es un cambio de paradigma de cómo producimos y consumimos”.

Asimismo, el secretario general de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, ha hecho referencia a las cada vez más frecuentes situaciones extremas que nos llevan a “replantear las políticas hidrológicas, en las que los entes municipales tienen un papel central. Hablamos no sólo de infraestructuras, sino sobre todo de cogobernanza”. En este sentido ha puesto en valor la colaboración en la FAMP en cuatro ejes principales: “la revisión de la ley de agua para su modernización, también del reglamento de abastecimiento domiciliario para que Andalucía tenga el primer reglamento del ciclo integral urbano; la cualificación de los servidores públicos, así como la innovación en el modelo financiero. Necesitamos fondos y colaboración público privada porque el reto es muy grande”.

Por su parte, el diputado de Fomento de la Diputación de Almería, Antonio J. Rodríguez, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros: “que la FAMP haya elegido Almería para celebrar esta jornada sobre la "Década Verde" no es una casualidad geográfica, es un reconocimiento de justicia. Es el mejor laboratorio para hablar de agua, de planificación y de economía circular. Para nosotros, la sostenibilidad es una forma de resistencia. Durante décadas, hemos sido la provincia que ha tenido que inventar el futuro con menos recursos que nadie. Hablar de Almería es hablar del éxito en la gestión del agua”.