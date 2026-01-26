La FAMP presenta LIFE-SMART ante el partenariado del proyecto europeo OD4GROWTH, en Venecia

El proyecto OD4GROWTH, financiado a través del programa Interreg Europe para la cooperación interregional y en el que la FAMP participa como socio, tiene por finalidad fortalecer la disponibilidad y usabilidad de los datos abiertos para apoyar el desarrollo local, en relación con las ventajas que ofrece la Economía de Datos, y mejorar la accesibilidad y los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía por parte de los actores locales.

La reunión de OD4GROWTH, celebrada de forma presencial en Venecia (Italia) durante los días 20 y 21 de enero de 2026, ha servido como encuentro transnacional para exponer el impacto de este proyecto en las políticas, y para decidir los siguientes pasos, cuyos resultados contribuirán a la implementación de la fase de seguimiento.

Durante la primera jornada del evento, el equipo técnico de la FAMP presentó de forma online los objetivos y las actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto Life-SMART. Más concretamente, se explicaron las actividades llevadas a cabo en el área piloto del proyecto, la comarca de La Loma Occidental, en la provincia de Jaén, destacando las acciones formativas en transición energética, las campañas de sensibilización y alfabetización, y el proceso de gobernanza canalizado a través del Equipo Técnico Intermunicipal, lo que ha dado como resultado la elaboración de la Estrategia conjunta para la comarca.

Los datos abiertos en Life-SMART

Además de las actuaciones descritas, la presentación se centró en la exposición de la Plataforma de Información sobre consumo de energía en los municipios de La Loma Occidental de Jaén a través de un visor GIS (visualización de la información a través de un mapa). Esta herramienta constituye la principal acción del proyecto Life-SMART en materia de datos abiertos.

En cuanto a las funciones y uso, la plataforma actúa como base datos que muestra el consumo energético total y las emisiones asociadas, por cada municipio de La Loma Occidental y desagregada por sectores.

En este sentido, la plataforma constituye un caso práctico de cómo los datos abiertos pueden contribuir al análisis y desarrollo de políticas específicas en pequeños municipios y regiones, en este caso en el ámbito de la transición energética. Gracias a la disponibilidad de estos datos, ha sido posible crear una plataforma que reúne información de diferentes bases de datos en una sola herramienta, lo que facilita a cualquier persona interesada la consulta de la información.

La presentación de esta acción pone de relieve las sinergias existentes entre Life-SMART y el proyecto OD4GROWTH, plenamente coherente con su objetivo de apoyar a las autoridades en la mejora de sus políticas a través de los datos abiertos y fortalecer su disponibilidad y usabilidad.

Life-SMART “Apoyo a pequeños municipios para la transición energética”, es un proyecto conecta la acción local con los grandes objetivos europeos, mostrando cómo lo local contribuye a lo global. Crea redes de cooperación que trascienden fronteras, generando un impacto duradero. En definitiva, LIFE-SMART es un puente entre la política energética europea y la realidad de los municipios pequeños, garantizando que la transición hacia un futuro más sostenible sea inclusiva, justa y efectiva.