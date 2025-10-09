Libertad provisional para el hombre detenido por realizar tocamientos a una menor en Las Norias

El hombre detenido por realizar tocamientos a una menor de edad y al que se investiga por la presunta comisión de un delito de agresión sexual en las inmediaciones de un bar de la localidad de Las Norias de Daza, en el término municipal de El Ejido, ha quedado en libertad tras prestar declaración ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido, competente en Violencia sobre la Mujer y contra la libertad sexual.

El detenido, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, tendrá que cumplir varias medidas cautelares para continuar en libertad, como la obligación de alejamiento de la menor y de su entorno, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Además, tendrá que comparecer los días 1 y 15 en sede judicial.

La juez también tomó declaración a un testigo presencial de los hechos, mientras que la menor será remitida a la Fundación Márgenes y Vínculos, donde los especialistas en menores la examinarán y tomarán una declaración preconstituida que será posteriormente utilizada en la vista oral.

Fuentes policiales próximas a la actuación han señalado que los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas, cuando la menor se dirigió a un establecimiento hostelero de unos parientes para cenar encomendada por sus padres, que regentan una frutería en un local cercano. Una vez en el bar, un hombre se habría aproximado a la menor y le habría pedido que la acompañara fuera para mostrarle un contenido a través del móvil, a lo que la niña accedió. Ya fuera del negocio, el hombre habría tocado a la menor en sus zonas íntimas por debajo de la ropa, según señaló un testigo que se percató de la situación y recriminó la actitud al arrestado, al que retuvo junto con otras personas hasta la llegada de la Guardia Civil y, posteriormente, de la Policía Local.

Además, a raíz de este suceso, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha incidido en que El Ejido y su entorno concentran "un alto nivel de actividad económica, una fuerte densidad de población y una notable diversidad social", por lo que precisar una presencia policial "constante y reforzada". Desde la organización han valorado la labor de los compañeros que participarn en el arresto del sospechoso "demostrando una vez más su compromiso con la protección de los más vulnerables y con la seguridad ciudadana".

No obstante, han advertido que los guardias civiles destinados en la provincia de Almería, sobre todo en la comarca del Poniente, trabajan en condiciones "de enorme presión, con medios insuficientes y una plantilla muy por debajo de las necesidades reales".