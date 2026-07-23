Una delegación de diputados del Congreso Nacional de Honduras conoce de cerca el modelo cooperativo y logístico de Bidafarma

Bidafarma ha recibido en su almacén de Leganés a una delegación de diputados del Congreso Nacional de Honduras, que ha visitado las instalaciones de la cooperativa en el marco del programa "Seminario Técnico Políticas Públicas y Ordenamiento Jurídico del Sector Cooperativo y de la Economía Social".

La visita forma parte de una jornada técnica destinada a conocer experiencias cooperativas que constituyen referentes de innovación y compromiso con la economía social, acercando a los participantes modelos empresariales de éxito basados en los principios cooperativos y en su contribución al desarrollo económico y social.

La delegación fue recibida en la sede de Bidafarma por el vicepresidente de la compañía, Luis Menchén, y la directora comercial de la Zona Centro, Carmen Granados. Durante el encuentro, Luis Menchén expuso los principios que definen el modelo cooperativo de Bidafarma, poniendo en valor la territorialidad como garantía de un servicio cercano y adaptado a las necesidades de cada comunidad; la cercanía a la sociedad, reflejo del compromiso permanente de la cooperativa con el bienestar de las personas y el fortalecimiento del tejido social; y la democracia cooperativa, que asegura la participación activa de los socios en la toma de decisiones y constituye uno de los pilares fundamentales de su modelo de gobernanza.

Durante la jornada, los representantes hondureños pudieron conocer la trayectoria de Bidafarma como cooperativa de distribución farmacéutica de capital íntegramente farmacéutico e intercambiar impresiones con sus responsables sobre el papel que desempeñan las cooperativas en la prestación de servicios esenciales y su contribución al fortalecimiento de la economía social.

Posteriormente, los asistentes realizaron una visita al almacén de Leganés, guiados por los directores técnicos del centro, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de la plataforma logística, los procesos de preparación y distribución de medicamentos y las soluciones tecnológicas que permiten garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad a las farmacias.

Con este encuentro, Bidafarma reafirma su compromiso con la difusión del modelo cooperativo y con el intercambio de experiencias que contribuyen al fortalecimiento de la economía social y al impulso de iniciativas que favorezcan sistemas sanitarios más eficientes, sostenibles y centrados en las personas.