Los vecinos del centro piden medidas al Ayuntamiento ante "la reiteración de eventos que alteran la vida"

El Consejo de Distrito Centro de Córdoba ha pedido al Ayuntamiento una serie de medidas ante "el cansancio y la creciente indignación de la ciudadanía del casco histórico ante la reiteración de eventos que alteran de forma notable el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana". "Son continuos los que, en todos sus barrios, con diferente intensidad en la alteración y duración en el tiempo, afectan a nuestros derechos a la accesibilidad, la seguridad o la limpieza de nuestras calles".

Según han expuesto los miembros del Consejo "las manifestaciones de hastío, disgusto, protesta, se han sucedido en las últimas semanas por el desarrollo y la incidencia del Magno Vía Crucis, que se pretende celebrar cada cinco años", a lo que han agregado que "en realidad, este último acontecimiento no es más que el que colma el vaso de la paciencia ciudadana".

Se ha reclamado "contención, regulación y ordenación de los eventos en el casco histórico". "La ocupación de la vía pública de manera exclusiva, constante y abusiva, invocando el derecho de manifestación, no es compatible con los derechos de los ciudadanos", han advertido, para apostillar que "no está en discusión el derecho de manifestación, todo lo contrario; ni la consideración, que llevamos con orgullo, del casco histórico como escenario privilegiado para actividades".

En este sentido, han puesto en cuestión "la reiteración, el trastorno y la falta de respeto al desarrollo de la vida de los residentes".

Así, han dicho que "se comprenden --a veces más mal que bien-- eventos tan distintos como la Semana Santa, el Primero de Mayo, la Noche Blanca del Flamenco, la Fiesta de Fin de Año y otras actividades anuales, pero puntuales y limitadas en el tiempo", si bien han dicho que "alteran de manera notable la convivencia los eventos que cortan el tráfico, la accesibilidad a los domicilios y garajes, llenan las calles de suciedad y basuras y mantienen constantes y elevados niveles de ruido".

Además, han manifestado que "la preocupación principal es que las dificultades de accesibilidad afectan, y en ocasiones impiden, la circulación, poder salir o llegar a viviendas de ambulancias y otros servicios de urgencia, con la repercusión en los riesgos para la seguridad y salud que alguien da irresponsablemente por asumidos".