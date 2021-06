Seis millones para la urbanización

El alcalde ha señalado que está "en contacto diario con la Junta de Andalucía para que den el último visto bueno técnico que queda al convenio", al tiempo que "la Junta tendrá que aprobar en sus órganos correspondientes todos los protocolos y convenios", aunque "el de los particulares ya está aprobado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)", según ha precisado. En este sentido, Bellido ha afirmado que el Ministerio de Defensa está "muy satisfecho con el ritmo que se lleva", de modo que "el Ayuntamiento está coliderando junto a Defensa el avance de todos los instrumentos que hay que firmar manteniendo el calendario para antes de agosto". Bellido ha recordado que en febrero se anunció la adjudicación y "para el mes de julio se va a tener firmado el convenio con los particulares, Consistorio y AVRA para garantizar el desarrollo del planteamiento urbanístico de La Rinconada", a la vez que está aprobado "el protocolo que aúna las intenciones del Gobierno, la Junta y el Consistorio", en el que "va a haber una ligera modificación a instancias de la Junta para que se recojan las gestiones necesarias o derivadas de la gestión de suelo", según ha puntualizado.

El regidor ha avanzado que "en el último trimestre del año" quieren firmar con Defensa el convenio que recoge la aportación económica de la ciudad, con 25 millones de euros que están reflejados en el presupuesto de 2021, de forma que "ya están comenzando las conversaciones con Defensa", ha aseverado.

Unión institucional y social

En este proyecto las instituciones van de la mano, entre ellas la Diputación, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Universidad de Córdoba, así como el Ayuntamiento de La Carlota, que ofrece dos millones de metros cuadrados de suelo para el proyecto, mientras que los consistorios de Linares (Jaén) y Écija (Sevilla) han mostrado su disposición a colaborar y ofrecer sus posibilidades al ser "un proyecto de vocación andaluza y abierto", al tiempo que los agentes económicos y sociales han mostrado su respaldo. En este caso, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, subrayó tras la concesión que "toda la provincia celebra esta decisión que va a posibilitar que Córdoba albergue la base logística del Ejército de Tierra", a la vez que afirmó que "uno de los argumentos que ha tenido bastante peso en la decisión final es que sea una cuestión conjunta", así como "la incorporación de La Carlota, con dos millones de metros de suelo". De igual modo, defendió que "hay cuestiones que son estructurales para el desarrollo de toda la provincia, en las que hay que aparcar las legítimas diferencias políticas y trabajar todas las instituciones a una, con absoluta decisión para conseguir que las aspiraciones se conviertan en realidad". Y es que, según añadió Ruiz, "en esas cuestiones estructurales esta tierra se juega ser o no ser en el presente y en el futuro", si bien "se ha demostrado en esta ocasión que también la unión hace la fuerza". En palabras de Ruiz, "esta noticia habla no sólo del presente, sino del futuro más inmediato", teniendo en cuenta que la industria ha sido "el talón de aquiles" en la provincia, pero esto va a contribuir a "acelerar el desarrollo del corredor central" en la logística. Mientras, el delegado de la Junta en la provincia, Antonio Repullo, expresó que para el Gobierno andaluz era "estratégico que este proyecto llegase a Andalucía y se han convertido en aliadas estratégicas todas las instituciones" para "hacerlo efectivo", y transmitió el apoyo del Gobierno regional para que haya "más empleo y desarrollo económico". Igualmente, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, subrayó que "es un proyecto importante por todo lo que genera directa e indirectamente, no sólo en puestos de trabajo, sino también en autoestima y alegría", y apostilló que "se va a generar una dinámica muy buena que la ciudad necesitaba urgentemente por sus cifras de paro y su escasa industrialización", por lo que "ahora, de la mano de la Universidad, se colocará a la vanguardia" con este "proyecto a muy largo plazo".