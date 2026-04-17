Hornachuelos activa su turismo todo el año con su nueva campaña "La llamada de la naturaleza"

Este proyecto parte de la identidad turística del municipio, tradicionalmente vinculada a su entorno natural y al Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, y plantea reforzar su visibilidad exterior aprovechando esa “llamada de la naturaleza” para ampliar el foco promocional y poner en valor otros recursos del destino. El objetivo es proyectar que Hornachuelos es mucho más que su entorno natural.

Bajo esta premisa nace la campaña “Hornachuelos, la llamada de la naturaleza”, concebida como una estrategia integral de promoción turística para todo el año 2026, orientada a reposicionar el municipio como un destino completo y activo durante las cuatro estaciones.

La campaña de comunicación ha tenido su punto de partida en un acto oficial de presentación dirigido al empresariado turístico local y a las principales entidades de la zona, con el objetivo de favorecer la implicación del tejido económico y social del municipio.

En el acto intervinieron el alcalde, Julián López, quien destacó la importancia del turismo en la localidad; la delegada de Turismo, María Rosa Fernández, que desgranó las principales líneas del Plan de Actuación Turística 2026; y la responsable del grupo de comunicación GM Difusión, Gemma Narváez, encargada de explicar las bases y estructura de la campaña.

La acción se estructura en cuatro fases estacionales -primavera, verano, otoño e invierno-, adaptando la promoción a la temporalidad de los distintos recursos turísticos. Bajo una imagen gráfica unificada y un eje común de comunicación, se han desarrollado creatividades específicas para productos estratégicos como senderos, Semana Santa, gastronomía, fiestas populares, la berrea, la observación de estrellas, el turismo de autocaravana, el deporte, las jornadas micológicas, la cultura y el patrimonio, los alojamientos rurales y el turismo activo, garantizando la coherencia visual y de mensaje en todos los soportes.

En este contexto, se ha lanzado el vídeo promocional principal de la campaña, que integra todos los productos turísticos y actúa como pieza matriz, a partir de la cual se generarán microcontenidos específicos para su difusión a lo largo del año.

La estrategia de promoción combina la difusión de reportajes en redes sociales municipales y en medios de comunicación de distintas áreas territoriales, incluyendo el Valle del Guadalquivir, el Alto Guadalquivir, Córdoba capital, la comarca de Écija, la Sierra Sur de Sevilla y Los Alcores, así como campañas en televisión, radio y prensa digital y escrita en dichas zonas, sin descartar acciones de publicidad estática.

Asimismo, el plan incorpora la gestión integral de redes sociales propias y externas -TikTok, Instagram y Facebook-, con planificación de contenidos, creación, difusión y dinamización, fomentando la participación activa de la ciudadanía y de los integrantes de la Mesa de Turismo como embajadores del destino para amplificar el alcance de las acciones promocionales.

La campaña se articula como una estrategia anual cohesionada que integra acción institucional, producción audiovisual, presencia en medios y dinamización digital, con el objetivo de incrementar el número de visitantes, desestacionalizar la demanda turística, reforzar la marca del destino y generar un impacto económico sostenible en Hornachuelos.

Plan de Actuación Turística 2026

Esta campaña forma parte del Plan de Actuación Turística de Hornachuelos 2026, un documento que recoge de forma detallada las acciones que se desarrollarán durante el presente ejercicio para mejorar la oferta turística, impulsar la promoción del destino y fomentar la actividad empresarial vinculada al sector.

El plan se estructura en tres grandes líneas estratégicas y contempla una inversión global de aproximadamente 165.000 euros, concentrándose la mayor parte en actuaciones dirigidas a la mejora y diversificación de la oferta turística local.

La primera línea estratégica, centrada en la potenciación y ordenación del municipio como destino de calidad, diversificado y experiencial, incluye actuaciones como el embellecimiento floral y la adecuación de zonas ajardinadas, la conservación de bienes y recursos patrimoniales, la descontaminación visual de los Bienes de Interés Cultural, la creación de nuevas rutas culturales y la potenciación de nuevos recursos turísticos.

Asimismo, se contempla el impulso a la red de senderos públicos, el fomento del cicloturismo y la BTT, así como el desarrollo de iniciativas vinculadas a la miel, el turismo cinegético, la observación del cielo, el deporte, el bienestar, las tradiciones, la artesanía y las actividades micológicas.

La segunda línea estratégica está orientada al refuerzo y posicionamiento de la marca del destino, en la que se enmarca el plan de promoción turística del que forma parte esta campaña.

Especial mención merecen las iniciativas para impulsar la certificación de calidad SICTED entre los establecimientos turísticos, la solicitud de declaración como Municipio Turístico de Andalucía y la integración en otros distintivos de calidad.

Por último, la tercera línea estratégica, centrada en el fomento de la colaboración y el emprendimiento, incluye actuaciones como un plan formativo en digitalización, un concurso de innovación empresarial y la difusión de líneas de microcréditos para iniciativas turísticas, así como el programa de embajadores de la gastronomía meloja y el desarrollo de un distintivo para la comercialización de productos locales.

El Plan de Actuación Turística 2026 se configura como un instrumento de planificación que combina la puesta en valor del patrimonio, el desarrollo de nuevos productos turísticos y el impulso de la promoción del destino, con el objetivo de consolidar a Hornachuelos en el mercado turístico.

Cabe destacar que estas acciones se articulan a través de la Mesa de Turismo, un órgano de participación y asesoramiento destinado a impulsar y mejorar la competitividad turística del municipio, integrado por representantes del Ayuntamiento, asociaciones, empresas y agentes del sector.