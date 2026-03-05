Familiares de desaparecidos se reúnen en Córdoba para afrontar la ausencia

El fundador y vicepresidente de QSDGlobal, el periodista Paco Lobatón, ha pasado hoy por los estudios de Onda Cero Córdoba para hablar sobre esta jornada de encuentro.

El programa de estas jornadas incluye una mesa redonda el 5 de marzo bajo el título 'Una Ley que no hiera: Estatuto de las personas desaparecidas y fiscalía especializada'. La ponencia, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Córdoba, contará con María Rivas, magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba; Verónica Guerrero, abogada penalista, y José Rafael Rich, abogado del despacho Rich Asociados y secretario de la Fundación QSDglobal y del laboratorio Jurídico QSDglobal. Estos expertos junto a familiares debatirán sobre la propuesta de una Fiscalía especializada como parte del Estatuto de la Persona Desaparecida.

El 6 de marzo se inaugurará el acto central en torno a la conmemoración del Día de las Personas Desaparecidas. Con este motivo se llevará a cabo una instalación colectiva creada por familiares con objetos de las personas desaparecidas. Asimismo, el recital 'Ausencias' con la actriz cordobesa Helena Kaittani, la violinista Patricia Cabanillas Blanco y la violonchelista Marina Ureña Carvajal cerrará la programación de la mañana en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

La cita concluye el 7 de marzo con un paseo de convivencia por la ciudad, que permitirá reforzar las redes de apoyo establecidas entre los familiares y los expertos que los acompañan en todas las cuestiones necesarias. Desde la Fundación Quién Sabe Dónde Global invitan a todos aquellos que estén interesados a acompañarlos en estos actos y conocer de primera mano su labor.